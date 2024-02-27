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海鯤潛艦移置台船小塢 浮在水面畫面曝光

2024/2/27 15:55（2/27 16:26 更新）
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國造潛艦海鯤軍艦27日由浮塢載運至台船小塢，下午執行第3階段「拖帶進塢」，有大半船身浮在水面。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
國造潛艦海鯤軍艦27日由浮塢載運至台船小塢，下午執行第3階段「拖帶進塢」，有大半船身浮在水面。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天分3階段從中信8號浮塢移至台船小塢，下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤軍艦下水、浮在海面上的畫面隨之曝光。

根據台船公司發布的測試作業項次規劃表，今天上午8時至上午10時30分執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭。

第2階段為浮船離墩，時間為今天上午10時30分至下午1時30分，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩，地點為2號碼頭。

第3階段為拖帶進塢，時間為今天下午1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢，地點為台船小塢。

國造潛艦海鯤軍艦27日由浮塢移至台船小塢，高頻截收聲納、側視聲納陣列、魚雷管等系統都清楚可見。（中央社製圖）
國造潛艦海鯤軍艦27日由浮塢移至台船小塢，高頻截收聲納、側視聲納陣列、魚雷管等系統都清楚可見。（中央社製圖）

上午由中信8號浮塢移出時，海鯤軍艦全貌大致曝光，艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（incept sonar），及艦艏、船舷側視聲納陣列（flank sonar array）、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見。

排水量3萬5000噸的中信8號大型浮塢，近日進駐台船海昌工廠前碼頭。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
排水量3萬5000噸的中信8號大型浮塢，近日進駐台船海昌工廠前碼頭。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
國造潛艦海鯤軍艦27日上午執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭；移置作業均未遮蓋。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
國造潛艦海鯤軍艦27日上午執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭；移置作業均未遮蓋。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
首艘國造潛艦海鯤軍艦27日上午從台船海昌工廠前藉中信8號浮塢移至乾塢。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
首艘國造潛艦海鯤軍艦27日上午從台船海昌工廠前藉中信8號浮塢移至乾塢。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
移置作業時，海鯤軍艦艦艏聲納、魚雷管等系統均未遮蓋。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
移置作業時，海鯤軍艦艦艏聲納、魚雷管等系統均未遮蓋。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
移置作業時，可以清楚看到海鯤軍艦艦艏上方直立鰭狀物截收聲納等系統。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
移置作業時，可以清楚看到海鯤軍艦艦艏上方直立鰭狀物截收聲納等系統。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
國造潛艦海鯤軍艦艦艏上方直立鰭狀物截收聲納，以及艦艏、船舷側視聲納陣列、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
國造潛艦海鯤軍艦艦艏上方直立鰭狀物截收聲納，以及艦艏、船舷側視聲納陣列、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見。中央社記者董俊志攝 113年2月27日

今天下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤艦半截船身浮在水面的畫面，也讓周邊搶拍的軍事迷們開心直呼「浮起來了」、「沒漏氣」。

知情人士表示，海鯤艦由海昌工廠船台拖移至中信8號浮塢，由浮塢載運至台船乾塢前，浮塢開始注水下沉，讓海鯤潛艦上浮並拖帶進入乾塢；潛艦進入乾塢後、先抽掉乾塢內的海水，讓潛艦固定在塢墩上，以便執行後續HAT項目。（編輯：郭諭儒）1130227

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海鯤潛艦啟動移置台船小塢 艦身全都露[影]
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