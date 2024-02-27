海鯤潛艦移置台船小塢 浮在水面畫面曝光
2024/2/27 15:55（2/27 16:26 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天分3階段從中信8號浮塢移至台船小塢，下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤軍艦下水、浮在海面上的畫面隨之曝光。
根據台船公司發布的測試作業項次規劃表，今天上午8時至上午10時30分執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭。
第2階段為浮船離墩，時間為今天上午10時30分至下午1時30分，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩，地點為2號碼頭。
第3階段為拖帶進塢，時間為今天下午1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢，地點為台船小塢。
上午由中信8號浮塢移出時，海鯤軍艦全貌大致曝光，艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（incept sonar），及艦艏、船舷側視聲納陣列（flank sonar array）、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見。
今天下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤艦半截船身浮在水面的畫面，也讓周邊搶拍的軍事迷們開心直呼「浮起來了」、「沒漏氣」。
知情人士表示，海鯤艦由海昌工廠船台拖移至中信8號浮塢，由浮塢載運至台船乾塢前，浮塢開始注水下沉，讓海鯤潛艦上浮並拖帶進入乾塢；潛艦進入乾塢後、先抽掉乾塢內的海水，讓潛艦固定在塢墩上，以便執行後續HAT項目。（編輯：郭諭儒）1130227
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