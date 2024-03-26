海軍高效能艦艇交艦 隱形匿蹤設計火力強大

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（中央社記者吳書緯宜蘭26日電）海軍高效能艦艇第1批6艘軍艦今天全數交艦。負責建造的龍德造船董事長黃守真說，艦艇具隱形匿蹤設計、不易被偵測，且火力大、戰力強，在不對稱作戰可以實施蜂群飽和攻擊，也是航母殺手。

龍德造船公司今天上午在蘇澳商港12號碼頭舉辦「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮，由總統蔡英文主持；2艘軍艦交艦也代表了海軍第1批6艘高效能軍艦已全數完成，6艘高效能艦艇分別為塔江、富江、旭江、武江、安江及萬江軍艦。

黃守真致詞表示，海軍高效能艦艇突破傳統框架，採用穿浪雙船體的創新設計，具有船速快的特性，滿載最大船速達到40節以上，且吃水淺可以靠泊台灣沿海的漁港，具有隱形匿蹤設計不易被偵測，有前瞻性的自動化及數位化系統，且火力大、戰力強。

黃守真指出，高效能艦艇是當今世界上同級艦艇中，火力最強大、最有戰力的艦艇，在不對稱作戰可以實施蜂群飽和攻擊，也是航母殺手，高效能艦艇是海軍自主設計，由民間造船廠建造的量產型艦艇，建造期間經歷長達3年疫情以及俄烏戰爭，引起供應鏈斷裂的嚴苛環境考驗下，第1批6艘全部如期、如質、如預算，順利完成交艦，是國防自主、國艦國造政策的最佳典範。

根據典禮現場所播放的建造紀實影片所公布數據，第1批6艘的高效能艦艇的噸位為700噸，船速40節以上，裝配有旋轉式3D相列海蜂眼雷達、海劍二型防空飛彈16枚、雄風反艦飛彈12枚，以及76快砲、方陣快砲等。

影片同時揭露，第1批6艘高效能艦艇於動態測試中，曾經在海試測得滿載極速45.1節；右滿舵於舵角30度的情況下，高速迴旋前進小於400公尺，高速迴旋橫距小於250公尺；高速進退俥的動態測試中，則是全速前進至靜止約40秒。（編輯：林興盟）1130326

龍德造船公司26日上午在蘇澳商港12號碼頭舉辦「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮，總統蔡英文（前左2）與國防部長邱國正（前左）閱兵檢視國防自主成果 。中央社記者翁睿坤攝 113年3月26日

龍德造船公司26日上午在蘇澳商港12號碼頭舉辦「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮，圖為官兵列隊準備登上安江艦。中央社記者翁睿坤攝 113年3月26日