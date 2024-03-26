蔡總統：台灣自主造艦 展現守護民主自由決心

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（中央社記者吳書緯宜蘭26日電）總統蔡英文今天在蘇澳商港主持「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮；蔡總統說，月初參加了海巡署嘉義級巡防艦第3艘交船、以及第4艘下水典禮，這些成就證明台灣自主造艦的能量，以及守護民主、自由的決心。

龍德造船公司上午在蘇澳商港12號碼頭舉辦「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮，由蔡總統主持，國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、退輔會主委馮世寬、海軍司令唐華上將、中科院長張忠誠及龍德造船董事長黃守真等人出席。

蔡總統致詞表示，安江、萬江軍艦的交艦典禮代表政府推動高效能艦艇「國艦國造」，第1批6艘艦艇的目標已經全數達成，4年前她將第1艘高效能艦艇命名為「塔江軍艦」，其中的「塔」字，象徵「國艦國造」只要堅持到底，就會積沙成塔。

蔡總統說，政府過去這幾年堅定落實國防自主，台灣自製的艦艇一艘接著一艘命名、下水、交艦，速度愈來愈快，塔江軍艦2021年通過作戰測評、順利成軍之後，高效能艦艇的優異性能，獲得國際認同，政府也加速量產，今天交艦作業從原訂的2025年提前完成。

總統說，高效能艦艇不僅具有匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首型，具備防空能力的小型艦艇，現在第1批6艘艦艇全數交艦後，除取代即將汰除的錦江級巡邏艦，提升艦艇性能，也讓海軍弟兄姊妹在執行勤務時，有更安全的工作環境。

總統感謝中科院及龍德公司的團隊共同打拚，帶動「國艦國造」相關產業升級，也促進國防科技發展，讓台灣國防戰力和韌性持續提升。

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海軍司令部表示，海軍第1批高效能艦艇共計6艘，分別為「塔江軍艦（舷號 619） 、「富江軍艦（舷號 620）」、「旭江軍艦（舷號621）」、「武江軍艦（舷號 623）」、「安江軍艦（舷號625）」及「萬江軍艦（舷號626）」，此型艦艇具備機動高速、航行穩定、儎台匿蹤及火力強大的特性，可肩負制海作戰任務，達到「防衛固守、重層嚇阻」之目標。

海軍第1批6艘高效能艦艇配備雄風反艦飛彈12枚、76快炮及方陣快炮，更配備由中科院研製的海劍二防空飛彈，具備對空、對海攻擊能力。（編輯：郭無患）1130326