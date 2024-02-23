總統盼新的一年繼續顧台灣 顧立雄：國家安全可控

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天出席「台灣之友會感恩迎新春聯歡之夜」表示，8年來台灣的國家競爭力從2016年是世界第14名到今天是全世界第6名，是大家共同打拚的成果，並期盼繼續顧台灣、守護珍貴的文化與民主價值。國安會秘書長顧立雄也說，新的一年，國家安全可控。

台灣之友會晚間舉辦「金龍報喜迎新春聯歡之夜」，現場貴賓雲集包括總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、僑委會委員長徐佳青、勞動部長許銘春、台灣金控董事長沈榮津、民進黨前主席卓榮泰等人。

台灣之友會總會長黃崑虎致詞表示，這幾年在蔡總統主政之下，台灣受到國際社會重視也是典範，台灣成為世界人民所羨慕的國家，感謝蔡總統的領導，並強調疼惜台灣是台灣人的使命與責任。

台灣之友會副總會長王美琇則拋出一個新構想表示，日本NHK有一個節目「再一次吧，日本」每天3分鐘介紹日本各地的風土民情，從日常生活的點滴，讓人深深愛上自己的土地與國家，如同日本前首相安倍晉三所說，國家之愛就會在鄉土之愛的延長線上自然形成，因此，未來希望共同推動「再一次吧，台灣」這樣的運動，把台灣之愛極大化。

顧立雄打趣說，別人是父母在，不遠遊；他是總統在，不講話；除了祝福大家平平安安外，也表示，新的一年，國家安全可控。

鄭文燦則表示，立法院剛開議，互相都還在適應，今天如果大家仔細看，行政院長陳建仁在立法院展現科學家本色，表現非常好，要給予掌聲鼓勵。

總統壓軸致詞對於顧立雄與鄭文燦兩人的說法，開玩笑說，比較懶惰，都說是來摸彩，其實她每天跟兩人在一起，也想聽聽兩人講什麼。

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她感謝大家長期以來給予蔡英文及其政府的支持，這八年來台灣有很多的改變，台灣也進步很多。她舉例，台灣的國家競爭力從2016年是世界第14名到今天是全世界第6名，這是大家共同打拚的成果；這些年也與世界民主國家做生意、交朋友，針對日本、美國、歐洲甚至新南向國家，台灣的出口都有明顯的增加；國防方面，也讓世界看到台灣人很有決心要保護自己的國家。

總統說，台灣之友會成立至今年要滿16年，若孩子成長到16歲已經可以唸高中了，這是很不簡單的事情，台灣之友會成立以來舉辦各項活動宣傳台灣的價值與理念，讓台灣可以勇敢自信走向世界，只要是對台灣好的事情，都會盡全力做，總統也請大家繼續支持政府，繼續顧台灣、台灣寶貴的文化與民主價值。（編輯：林興盟）1130223