補貼台電 政院：考量確保正常營運能源穩定供應

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（中央社記者賴于榛台北22日電）台電4月擬調漲電價，並爭取新台幣1500億元補貼改善財務結構。政院今天說，國際燃料大漲，台電皆配合政策吸收成本，扮演物價消波塊，未來補貼預算將通盤考量確保能源穩定供應、台電正常營運。

台電研擬4月起民生電價擬不分級距全調漲，另外特高壓用戶估漲逾1成，相關方案將由電價審議委員會在3月召開審議會審議。此外，為彌補虧損、改善財務結構，經濟部也規劃，希望台電今年能爭取到最高1500億元的補貼。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時指出，俄烏戰爭影響下，國際燃料價格高漲，世界各國對於電價跟民生物價都大幅調漲，不過台電配合政策措施，吸收很多成本，扮演國內物價消波塊，減緩對民生物價衝擊，讓台灣通膨狀況較世界各國良好。

他說，相關補貼的金額都會做通盤考量與試算，重點是確保能源穩定供應、台電正常營運，至於電價調整有既定的審議機制，行政院會尊重相關討論。

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電價調整恐影響物價，媒體詢問，是否會再度延長3月底將到期的大宗物資降稅措施，藉以降低對物價的衝擊，林子倫則說，所有手段都會納入評估。

因應國際政經情勢劇烈變動，國際原油及大宗物資價格波動加劇，為持續減輕業者營運負擔，行政院副院長鄭文燦去年11月拍板，進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降措施延長至今年3月底。（編輯：林興盟）1130222