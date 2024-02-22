亞洲矽谷3.0將啟動 拚新創募資達標50億美元

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（中央社記者賴于榛台北22日電）為擴大物聯網產業以及新創生態系發展，行政院會今天通過亞洲矽谷3.0計畫，將於明年啟動新階段4年期計畫，投入新台幣117.3億元，力拚新創募資達50億美元等目標。

行政院會今天通過國發會報告的亞洲矽谷3.0計畫，國發會會後指出，政府自2016年推動「亞洲矽谷」計畫以來，物聯網產值自2018年首次破兆元，並於2022年突破2兆元，且吸引Google、微軟等國際數位巨擘來台設立研發或創新中心，另協助業者將107案智慧應用擴散至全球29國，發揮創新能量影響力。

國發會說明，創新創業生態系也因此蓬勃發展，對比2015年與2023年，全台新創家數自3157家成長至7478家、每年新創獲投金額由8.4億美元成長至22.2億美元、新創基地也由13處增為93處，並有4家獨角獸新創。

根據國發會報告，亞洲矽谷3.0計畫重點工作是生成式AI及微型化、5G、衛星聯網，以及運用物聯網強化數位及淨零轉型，同時要持續挹注新創投資動能、研議新創租稅誘因，且要加速布局重點市場，預計鼓勵保險業等民間資金投資新創、放寬天使投資優惠、研議修訂相關法規提供企業投資新創租稅誘因等。

至於主要績效目標，計畫期待物聯網產值全球市占達5.2%、新創募資達50億美元、新創出場達100家、輸出海外達100案，並設立3處海外據點。

國發會副主委高仙桂出席政院會後記者會時表示，亞洲矽谷3.0計畫明年啟動，預計4年投入117.3億元，相較今年的56.4億元倍增，原因之一是前瞻基礎建設經費規模縮小，部分計畫內容移入亞洲矽谷3.0，同時也要落實新創做為台灣轉型驅動力來源，並擴大物聯網產業、新創生態系發展。

經費比例部分，高仙桂解釋，總經費117.3億元，其中經濟部占48.8億元、數位部35.4億元、交通部15億元，國發會也有10.2億元。行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁要求，相關部會應彙整凝聚相關資源，加速台灣拓展全球版圖的腳步。（編輯：張若瑤）1130222