政院通過桃竹苗大矽谷計畫 人才供電等需求全方位配套拚6兆產值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）為確保半導體產業根留台灣、布局新興科技產業，行政院今天通過4年期「桃竹苗大矽谷計畫」，透過水電供應、交通、人才延攬等全方位配套，串連桃竹苗產業聚落與園區能量，力拚新台幣6兆產值。

行政院會今天通過國發會報告的「桃竹苗大矽谷計畫」，國發會副主委高仙桂出席政院會後記者會時說明，半導體是驅動數位時代的新原油，尤其生成式AI啟動第4次工業革命，先進國家也都積極布局半導體，美國亞利桑納、日本九州、韓國首爾都希望打造重要半導體聚落，政府基於戰略考量推動大矽谷計畫。

高仙桂解釋，考量桃竹苗產業與園區的基礎完整、具備空港國際物流優勢，且擁有產學研與新創量能，基本上已經扮演國際半導體供應鏈角色，為加強力道鞏固半導體優勢，確保竹科外溢效果，因此推動桃竹苗大矽谷計畫。

計畫期間自今年至民國116年為期4年，以產業發展政策為主軸，要藉由深耕在地前瞻技術驅動全產業創新、強化深科技新創發展、配合在地需求延攬與培育人才，以及優化園區建設構築科技廊帶4策略，提供水電供應、交通運輸路網、產業人口居住、員工子女教育、醫療資源、淨零轉型法規等全方位配套，串連桃竹苗產業聚落與園區能量，力拚半導體根留台灣。

高仙桂指出，交通配套部分目前規劃龍潭快速道路跟新梅龍快速道路；國發會也正審議由新北市三重區、蘆洲區南送的區域供水管線，另外，也會有鯉魚潭供水北送苗栗的管道，確保此計畫區域自來水供應充裕；同時，國科會正審核竹科龍潭園區擴建的可行性評估。

土地部分，高仙桂提到，計畫預估未來會增加1605公頃的園區用地，政院也會有協調會議追蹤園區開發進度。

而教育部分，計畫也要求推出新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫、桃竹苗區高級中等學校擴增班級數政策、科學園區設有實驗學校雙語部、海外攬才子女專班擴增班級數、辦理國中及國小教育轉銜課程等。

高仙桂表示，目前部分計畫已在執行中、有些中長期計畫則需要送政院核定，不容易估算整體預算，後續推動時程以及經費規劃將依據政院核定辦理。

至於預期效應，高仙桂談及，此計畫預計產值6兆元，增加14萬就業人口，且產值增加、就業擴增，對於薪資調升也會有幫助，她也強調，面對國際競爭刻不容緩，看守時期行政團隊施政仍有一致性，因此提出此計畫。（編輯：張若瑤）1130222