Kakao收購SM娛樂 韓公平會有條件許可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國IT巨頭Kakao申報收購SM娛樂公司約一年多，今天終於獲公正交易委員會許可。但為防止音樂製作及流通市場遭壟斷，委員會要求兩家公司合併後3年內必須遵守不得隨意拒絕、中斷、延後提供競爭公司所需音樂使用。

韓國公正交易委員會（相當於公平會）今天就Kakao及旗下Kakao娛樂收購SM娛樂39.87%股份、進行企業合併一案，決定有條件許可。韓聯社報導，在音樂市場巨頭SM娛樂與平台龍頭Kakao合併後，將誕生稱霸數位音樂市場的「巨獸」。

Kakao除營運音樂串流平台Melon，也為IU、IVE等旗下熱門歌手音樂作品進行企劃、製作。SM娛樂為旗下藝人NCT、aespa等企劃製作的數位音樂作品也都是串流平台上的熱門歌曲。

委員會憂心，兩家公司合併後可能拒絕對Melon的競爭平台提供數位音樂作品上架使用，或是在Melon平台上為SM娛樂旗下藝人提供更有力的宣傳管道。

為確保兩家公司不會聯合壟斷市場，委員會要求若無正當理由，不得對與Melon競爭的其他音樂串流平台拒絕、中斷或延後提供數位音樂使用，並設置獨立督察機構定期確認Melon平台上介紹音樂作品的區塊是否出現獨利旗下公司的不正當行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

以Kakao申報收購時的市場指標計算，兩家公司合併後，Kakao在韓國數位音樂企劃製作市場占有率將增至13.25%，音樂流通市場市占43.02%，音樂串流平台市占43.6%。委員會指出，Kakao透過這次收購將可補足原本相對較弱的音樂企劃、製作能力，強化企業垂直結構。

委員會強調，隨著對市場支配力提升，企業將擔負更重的監督義務。若3年後發生違反公平交易、不正當競爭的狀況，仍可能被列為制裁對象。（編輯：馮昭）1130502