NBA季後賽唐西奇飆35分 獨行俠大勝快艇聽牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北2日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇今天帶傷上陣，在客場轟下35分，率隊以123比93痛宰洛杉磯快艇，在7戰4勝制的季後賽首輪以3比2優勢搶先聽牌。

快艇在第4戰擊敗獨行俠，系列賽扳成2比2平手後，今天第5戰回到主場作戰，球星雷納德（Kawhi Leonard）再度因右膝發炎缺陣。

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）雖在前一役扭傷右膝，今天在關鍵戰役依舊帶傷出賽，獨行俠首節以25比24領先，次節靠著替補的克雷貝（Maxi Kleber）單節飆進4顆三分球，將分數拉開至56比46。

快艇的哈登（James Harden）、喬治（Paul George）手感不佳，半場合計15投僅4中、僅得12分，導致快艇陷入落後。

雙方易籃後，唐西奇進攻端持續給予對手施壓，單節狂砍14分，而快艇第3節尾聲展開反攻，喬治連飆2顆三分球，拉近差距，隨後獨行俠的葛林（Josh Green）完成4分打，中斷快艇追分氣勢。

獨行俠前3節打完以89比69大幅領先，末節眼見勝負底定，雙方也陸續換下主力，獨行俠最終以30分差贏得勝利，而快艇此役外線準頭失靈，25投僅9中，也因此輸掉關鍵一役。

獨行俠、快艇第6戰預計將在台灣時間4日登場，獨行俠有機會在主場終結系列賽、直取晉級次輪的門票。

獨行俠今天以唐西奇表現最出色，全場狂轟35分，另有7籃板、10助攻，而克雷貝貢獻15分，全部來自三分球。

快艇的喬治、祖巴茨（Ivica Zubac）各得15分，而前一場轟下33分的哈登，此役手感冰冷，12投2中僅得7分。總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）賽後也為哈登表現緩頰，他表示：「他（哈登）也是人，總有打不好的時候。」（編輯：李亨山）1130502