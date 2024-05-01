馬克西神助76人續命 首輪第5戰延長賽力擒尼克

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（中央社紐約30日綜合外電報導）NBA季後賽尼克隊今天在主場迎戰來犯的76人隊，結果76人的馬克西在常規時間最後30秒連得7分將比賽帶入延長。76人最後以112比106力擒尼克，在7戰4勝制首輪系列賽扳成2比3。

美國職籃NBA東區系列賽首輪，背水一戰的費城76人隊來到紐約尼克隊的主場作客，76人的馬克西（Tyrese Maxey）全場力戰拿下46分，包括最後30秒將比賽追平的2顆三分球；尼克隊雖有布朗森（Jalen Brunson）40分的好表現，不過延長賽最後關鍵出現失誤，斷送贏球契機。

系列賽已吃下3敗的76人今天沒有退路，第1節以哈里斯（Tobias Harris）的三分球有了好的開始，特別是馬克西單節連投帶罰拿了11分，第1節全隊是以26比17領先。

不過第2節開始，尼克主將布朗森領軍追分，在阿努諾比（OG Anunoby）投進三分後，兩隊戰成平手；反觀76人在本節開賽3分多鐘只得2分被迫喊出暫停。尼克的鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）今年季後賽已經報銷，但全隊得分手段多元；反觀76人主將恩比德（Joel Embiid）上半場似乎神隱，投10中3僅有8分表現，尼克隊上半場以49比43占有優勢。

易籃再戰，76人將比數拉近，兩隊戰況陷入膠著。尼克布朗森與76人馬克西仍是雙方發動機，兩人第3節沒打完就各有25分進帳，兩隊僅以1分差進入第4節。

關鍵第4節，巴圖姆（Nicolas Batum）以三分球讓76人取得優勢，不過恩比德雖有籃板與阻攻的防守貢獻，但得分偏少且失誤偏多，76人始終少了1個關鍵攻擊點；尼克隊則是除了布朗森外，上場時間極長的哈特（Josh Hart）與阿努諾比都有發揮，全隊一波13-2的攻勢，在第4節還剩5分多鐘時維持6分領先。

比賽進入最後階段，布朗森與馬克西互別苗頭，尼克在終場結束30秒前還握有6分領先，沒想到馬克西有如神助，連續兩顆三分球，特別是最後9秒的34呎長射，將比數追成97平手並帶入延長。

延長賽中馬克西仍是維持好手感，加上恩比德在罰球線上有所斬獲；尼克隊延長賽的9分全是靠布朗森拿下，不過他最後關鍵傳球發生失誤，將比賽拱手送給了死裡逃生的76人。

兩隊第6戰將回到76人的費城主場舉行。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130501