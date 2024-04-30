NBA世代交替 季後賽次輪19年來首度無詹姆斯、柯瑞、杜蘭特3大咖
2024/4/30 15:37（4/30 16:02 更新）
（中央社記者黎建忠台北30日電）隨著洛杉磯湖人今天在季後賽不敵丹佛金塊遭淘汰後，也確定這是美國職籃NBA時隔19年後，季後賽第2輪首度同時沒有詹姆斯、柯瑞、杜蘭特等3大A咖，世代交替局勢明顯。
39歲的詹姆斯（LeBron James）在今年季後賽首輪對上金塊，依舊平均繳出高效率的27.8分、8.8助攻、6.8籃板，以及投籃命中率56.6%、三分球命中率38.5%的驚人表現，但仍然無法率領湖人闖過金塊魔咒。
剛滿36歲的柯瑞（Stephen Curry）今年也很不好過，他所率領的金州勇士在附加賽階段就被淘汰，連季後賽都沒得打；35歲的杜蘭特（Kevin Durant）所效力的鳳凰城太陽，也在季後賽首輪被明尼蘇達灰狼橫掃出局。
美國媒體StatMuse統計，這是NBA自從2005年以來，首度出現季後賽第2輪同時沒有詹姆斯、杜蘭特、柯瑞，見證了世代交替逐漸形成。
杜蘭特生涯拿過2次NBA總冠軍、2次總冠軍賽最有價值球員；柯瑞拿過4次NBA總冠軍、1次總冠軍賽最有價值球員；詹姆斯拿過4次NBA總冠軍、4次總冠軍賽最有價值球員。這3個人合計入選過44次全明星賽陣容，幾乎就是過去這20年NBA的看板球星。
美國媒體報導，詹姆斯今天在比賽結束後就低著頭直接走往休息室，並沒有跟金塊任何一名球員打招呼。而賽後記者會上，詹姆斯被問到今天是不是在湖人的最後一場比賽，只見他面無表情說：「嗯，我不會回答這個問題的。」隨後記者會就結束。（編輯：張雅淨）1130430
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