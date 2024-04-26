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柯瑞屢進致命一擊 獲NBA年度關鍵球員獎

2024/4/26 09:22（4/26 09:34 更新）
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25日NBA公布年度關鍵球員獎得主為金州勇士球星柯瑞。（圖取自twitter.com/NBAPR）
25日NBA公布年度關鍵球員獎得主為金州勇士球星柯瑞。（圖取自twitter.com/NBAPR）
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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布年度關鍵球員獎（Clutch Player of the Year）得主，金州勇士球星柯瑞擊敗芝加哥公牛後衛德羅森、奧克拉荷馬雷霆新星吉爾傑斯-亞歷山大獲獎。

36歲的柯瑞（Stephen Curry）本季在關鍵時刻的得分有189分，是全聯盟最多。

根據NBA釋出的影片，柯瑞說，球員要能面對失手，不過於在意那些沒進的球，並盡快忘掉。

他說，他知道自己為比賽投入了多少時間，並因此相信自己隨時準備好出手投籃。

柯瑞提到，他會記得一些精彩好球，也會記得一些本該投進的球，但仍要為下一場比賽做準備，還必須有點健忘，因為唯有如此才能帶著同樣的自信繼續面對關鍵時刻。

柯瑞獲得45張第1名選票，一共拿下298分高居第1；德羅森（DeMar DeRozan）有34張第1名選票，共獲272分排在第2；吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到11張第1名選票，總分160分位居第3。

丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）排名第4，紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）位居第5。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130426

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