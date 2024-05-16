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柯瑞2度獲魔術強森獎 NBA史上第3人

2024/5/16 12:46
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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職業籃球作家協會今天宣布，美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）贏得2023到2024年球季「魔術強森獎」，為歷來第3位2度獲此殊榮的球員。

路透社報導，柯瑞上次獲得「魔術強森獎」（Magic Johnson Award）是在2016年。里拉德（Damian Lillard）和貝提耶（Shane Battier）也曾兩度獲獎。

美國職業籃球作家協會（Professional Basketball Writers Association, PBWA）表示，魔術強森獎得主是由協會200多名作家和編輯投票選出，表揚在球場上表現出色且與媒體和球迷有良好互動的NBA球員。

這次有5人進入決選，包括柯瑞、邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）、芝加哥公牛的德羅森（DeMar DeRozan）、明尼蘇達灰狼的戈貝爾（Rudy Gobert）及印第安納溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），柯瑞最後脫穎而出。

現年36歲的柯瑞自2009年NBA選秀會首輪第7順位被勇士選中以來，生涯15個球季幾乎贏得了所有獎項，包括曾2度獲選為年度最有價值球員（MVP）、4次NBA總冠軍、10次入選明星賽、4次入選NBA最佳陣容第1隊。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130516

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