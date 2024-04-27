密道頓42分做白工 公鹿首輪第3戰延長賽不敵溜馬

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（中央社印第安納波利斯26日綜合外電報導）NBA東區季後賽首輪，溜馬今天在主場迎戰「字母哥」缺陣的公鹿。公鹿雖靠密道頓三分球將比賽帶入延長，不過最終仍以118比121敗陣，系列賽目前戰績1勝2負。

美國職籃NBA東區季後賽首輪，密爾瓦基公鹿隊造訪印第安納溜馬隊的主場進行第3戰。兩隊先前是以1比1在系列賽平手，不過公鹿隊大將「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）均未上陣，今天晚上的比賽也是如此。

這場比賽第1節溜馬在板凳杜平（Obi Toppin）11分的優異表現下狂勝17分，公鹿只能靠有傷在身的密道頓（Khris Middleton）盡力苦撐。密道頓日前因腳踝受傷，並未參加練習。

比賽進入第2節，字母哥缺陣的影響讓溜馬中鋒特納（Myles Turner）火力四射，他上半場就拿了15分。反觀公鹿雖然有密道頓與里拉德（Damian Lillard）維持進攻火力，但溜馬仍是以67比55結束上半場。

下半場開始，溜馬仍以特納與杜平為得分手段，前一戰轟下37分的西雅坎（Pascal Siakam）目前為止並無太多表現；反觀公鹿全面發揮，波蒂斯（Bobby Portis）加入得分行列後，但仍是距溜馬有7分差。

進入決勝第4節，密道頓抄截加上里拉德三分球連發，一波10-2攻勢讓溜馬不得不喊出暫停，公鹿在終場前9分多鐘超前，兩隊進入白熱戰，直至終場前1分鐘仍是平手。

公鹿此時犯規讓溜馬罰進1分，加上里拉德最後40秒出手未進，西雅坎得分維持溜馬領先；最後10秒，密道頓得2分，公鹿啟動犯規戰術，溜馬的奈史密斯（Aaron Nesmith）兩罰都進，但密道頓最後2秒射進神仙三分球將比賽帶入延長。

延長賽密道頓以兩罰在1分35秒時率隊領先2分，雙方戰至延長賽截止前1分鐘仍以115比115打平，奈史密斯在最後15秒砍進三分外線後，沒想到密道頓立即以26呎三分球回敬，兩隊最後8秒仍是平手，球權落在溜馬。溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿2分外加罰球後，密道頓嘗試三分失敗，溜馬在驚濤駭浪中以121比118險勝。

這場比賽溜馬以特納的29分為全隊之冠，先發5人得分都有兩位數；公鹿密道頓飆出42分，外加10籃板5助攻，三分球9投4中，其中包括多次關鍵入球，里拉德也有28分。

公鹿與溜馬將於28日晚間7時（台灣時間29日上午7時）繼續在印第安納波利斯（Indianapolis）進行第4戰。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130427