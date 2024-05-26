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NBA球星表弟密道頓到場相挺 PLG曼尼高：很棒的事

2024/5/26 21:13（5/26 21:41 更新）
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美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星密道頓（前右）26日蒞臨台中洲際迷你蛋，觀賞台灣職籃聯盟P. LEAGUE+季後賽，賽前也與效力於新北國王的表哥曼尼高（左）相見歡，兩人合影留念。（新北國王提供）中央社記者陳容琛傳真 113年5月26日
美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星密道頓（前右）26日蒞臨台中洲際迷你蛋，觀賞台灣職籃聯盟P. LEAGUE+季後賽，賽前也與效力於新北國王的表哥曼尼高（左）相見歡，兩人合影留念。（新北國王提供）中央社記者陳容琛傳真 113年5月26日
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（中央社記者陳容琛台北26日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天以90比86擊敗福爾摩沙夢想家，將季後賽首輪戰局扳平，其中曼尼高的NBA球星表弟密道頓到場支持，他表示這是很棒的事情。

國王今天作客夢想家，克服上半場落後的劣勢，在下半場增添防守強度，讓夢想家合計僅得到31分，尤其當家球星林書豪終場前的關鍵防守，擋住對手洋將麥卡洛（Chris McCullough）的快攻，最後4分之差獲勝，將帶著系列戰1勝1負回到主場。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後接受媒體聯訪時表示，很開心在客場拿到勝利，並稱讚所有球員都很強悍，而且讓夢想家連續2場得分控制在90分以下，「對我們來說是很好成就，我想要給予球員鼓勵。」

此役林書豪攻守俱佳，除了得到16分、4籃板、5助攻外，還上演5抄截，他同樣提到，逆轉的關鍵在於防守，「這就是季後賽的籃球，有身體對抗很正常，我也為我的隊友表現感到驕傲。」

國王防守悍將曼尼高（Kenny Manigault）攻下全隊最高17分，他卻對自己表現不滿意，「我們在4節比賽都得像下半場那樣，持續專注在場上。」而他的表弟、美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星密道頓（Khris Middleton）今天也到場加油，曼尼高笑說，「他在場是很棒的事情。」

稍早國王球團提到，密道頓除了今天到台中洲際迷你蛋觀賞賽事外，28日也會到國王主場新莊體育館觀戰。（編輯：張雅淨）1130526

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PLG林書豪關鍵防守 國王擊敗夢想家扳平戰局
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