PLG攻城獅力退領航猿季後賽開胡 喊回主場續搶勝

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃PLG新竹御頂攻城獅今天以118比102擊退桃園璞園領航猿，不僅得分締造隊史季後賽新猷，還拿到隊史季後賽客場首勝，總教練密特羅維奇喊話，第3、4戰回到主場作戰要守住勝利。

P. LEAGUE+攻城獅今天上半場狂砍平聯盟季後賽紀錄的13顆三分球，讓領航猿難以招架，加上洋將艾夫伯（Michael Efevberha）扛起進攻重任，砍下38分，幫助攻城獅在7戰4勝制季後賽首輪系列賽扳成1比1平手。

攻城獅李家瑞前2節外線5投全中，火燙的表現也讓球隊吃下定心丸，他賽後受訪時表示，球隊賽前系列賽陷入0比1落後，「客場比賽很難打，大家都想回主場前追平，慶幸團隊防守細節做得比前一場更到位。」

面對攻城獅開賽狂下三分雨，領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）坦言，打亂球隊戰術，「對方也利用這段時間掌控比賽，並打出信心，手感也更加火燙。」

攻城獅拿到隊史季後賽首勝，系列賽第3戰將於27日移師攻城獅主場新竹縣體育館進行，總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）表示，球隊不會因此鬆懈，會繼續修正今天遇到的問題，回主場後守住勝利。

儘管領航猿今天錯失在主場連勝的機會，但陣中後衛李家慷認為，這只是季後賽其中一場比賽，並非代表失敗，會趁著明天練球時調整好，「下一場比賽會打回來。」（編輯：陳政偉）1130525