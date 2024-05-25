PLG艾夫伯轟38分 攻城獅季後賽扳平領航猿

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃PLG新竹御頂攻城獅今天季後賽首輪第2戰，靠著洋將艾夫伯找回得分王的身手、攻下38分，加上團隊外線火力齊揚，最終以118比102擊敗桃園璞園領航猿，系列賽扳成1比1平手。

P. LEAGUE+領航猿季後賽首輪出戰攻城獅，在拿下7戰4勝制首戰勝利後，兩隊休兵1天後，今天繼續在桃園市立綜合體育館交手。

攻城獅揮別前一役外線命中率不到2成陰霾，今天重新找回準星，首節狂下三分雨，單節9顆、半場13顆三分球都追平聯盟季後賽紀錄，李家瑞個人前2節就包辦5顆，加上洋將艾夫伯（Michael Efevberha）手感回溫，幫助球隊半場打完63比49領先。

領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）第3節一度率隊將落後差距縮小至9分差，隨後攻城獅洋將霍立飛（Michael Holyfield）、艾夫伯輪流挹注火力，幫助攻城獅帶著14分領先進入決勝節。

艾夫伯決勝節繼續開火，單節獨攬15分，力阻對手反撲，率隊拿下系列賽首勝，並扳平戰局，第3戰將於27日移師攻城獅主場新竹縣體育館進行。

艾夫伯有別於首戰被對手守死，今天火力全開，狂飆38分，而李家瑞、盧冠軒各貢獻16分，加上團隊單場轟進18顆三分球，成為攻城獅能在系列賽開胡的關鍵。

至於領航猿以沃許本表現最佳，拿下25分、9籃板，密克斯（Kennedy Meeks）獲得17分，而李家慷、盧峻翔各得15分。（編輯：陳政偉）1130525