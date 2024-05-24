助領航猿奪例行賽龍頭 沃許本首獲PLG單月MVP

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃PLG今天公布5月最有價值球員（MVP）球員，由幫助桃園璞園領航猿單月拿下5勝1敗的洋將沃許本獲選，也是領航猿在例行賽最後關頭能登上龍頭寶座的關鍵人物。

P. LEAGUE+聯盟例行賽名次攸關季後賽種子排序及對手，領航猿與福爾摩沙夢想家都有機會問鼎例行賽龍頭，領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）關鍵時刻展現全能身手，幫助球隊取得連勝。

不僅如此，沃許本5月12日面對夢想家的關鍵戰役，繳出18分、14籃板，率隊在延長賽贏球，讓領航猿在例行賽龍頭爭奪戰占得先機。

PLG聯盟表示，本季年度洋將熱門人選之一的沃許本，5月繳出場均21.8分、13.8籃板，幫助領航猿5月單月拿下5勝1敗，並登上例行賽龍頭寶座，在單月MVP獎項票選，沃許本以總分74分擊敗隊友盧峻翔（24分）、高雄17直播鋼鐵人陳又瑋（44分），生涯首度獲選。

PLG季後賽如火如荼進行中，領航猿以頭號種子之姿前進季後賽，首輪碰上第4種子的新竹御頂攻城獅，沃許本延續例行賽火燙表現，昨在主場與盧峻翔聯手以95比82擊退攻城獅，幫助球隊在7戰4勝制系列賽搶下首勝。（編輯：龍柏安）1130524