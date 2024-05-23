PLG守住攻城獅艾夫伯 領航猿教頭歸功情蒐

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天季後賽首戰，讓聯盟得分王、新竹御頂攻城獅洋將艾夫伯只得11分，領航猿總教練卡米諾斯表示，歸功於教練團情蒐與陣中有不少可用之兵。

領航猿今天在主場桃園市立綜合體育館以95比82擊敗攻城獅，在7戰4勝制季後賽首輪系列賽順利開紅盤。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後受訪時表示，剛開賽讓對手搶到太多進攻籃板，讓對方有很多二波得分機會，所幸後來球隊做好防守、保護好籃板，以及下半場持續守住攻城獅洋將艾夫伯（Michael Efevberha）、高國豪，讓對方主力不好出手。

艾夫伯例行賽場均得分23.03分，為本季得分王，今天16投5中、僅得11分，火力縮水，卡米諾斯分享其中關鍵，歸功於助理教練黃啟峰情蒐，告訴球員對方習慣性打法以及如何防守，加上陣中球員有不少可用之兵，能輪流看防，並持續維持高強度防守。

領航猿儘管贏得首戰勝利，但決勝節一度被攻城獅追到只剩7分差，全場攻下24分的後衛盧峻翔認為，下半場球隊有些鬆懈，有點不太應該，「季後賽才剛開始，不能那麼容易鬆懈，我們要把握住每一場球。」

相隔一年重返季後賽的攻城獅首戰出師不利，例行賽倒數第2戰才傷癒歸隊的高國豪，此役僅拿7分，他坦言，由於剛回球場，因此體能下降比較快，目前還在適應，但不是太大的問題。

高國豪也對球隊有信心，他強調，球隊會一場比一場更加強悍。（編輯：陳政偉）1130523