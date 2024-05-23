PLG守住攻城獅艾夫伯 領航猿教頭歸功情蒐
2024/5/23 22:50
（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天季後賽首戰，讓聯盟得分王、新竹御頂攻城獅洋將艾夫伯只得11分，領航猿總教練卡米諾斯表示，歸功於教練團情蒐與陣中有不少可用之兵。
領航猿今天在主場桃園市立綜合體育館以95比82擊敗攻城獅，在7戰4勝制季後賽首輪系列賽順利開紅盤。
領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後受訪時表示，剛開賽讓對手搶到太多進攻籃板，讓對方有很多二波得分機會，所幸後來球隊做好防守、保護好籃板，以及下半場持續守住攻城獅洋將艾夫伯（Michael Efevberha）、高國豪，讓對方主力不好出手。
艾夫伯例行賽場均得分23.03分，為本季得分王，今天16投5中、僅得11分，火力縮水，卡米諾斯分享其中關鍵，歸功於助理教練黃啟峰情蒐，告訴球員對方習慣性打法以及如何防守，加上陣中球員有不少可用之兵，能輪流看防，並持續維持高強度防守。
領航猿儘管贏得首戰勝利，但決勝節一度被攻城獅追到只剩7分差，全場攻下24分的後衛盧峻翔認為，下半場球隊有些鬆懈，有點不太應該，「季後賽才剛開始，不能那麼容易鬆懈，我們要把握住每一場球。」
相隔一年重返季後賽的攻城獅首戰出師不利，例行賽倒數第2戰才傷癒歸隊的高國豪，此役僅拿7分，他坦言，由於剛回球場，因此體能下降比較快，目前還在適應，但不是太大的問題。
高國豪也對球隊有信心，他強調，球隊會一場比一場更加強悍。（編輯：陳政偉）1130523
- PLG守住攻城獅艾夫伯 領航猿教頭歸功情蒐2024/05/23 22:50
- 2024/05/23 22:08
- 2024/05/22 18:42
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
PLG盧峻翔24分領軍 領航猿季後賽首戰擊退攻城獅