PLG國王6大主力輪休 攻城獅靠艾夫伯轟37分險勝

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（中央社記者黎建忠台北12日電）儘管PLG新北國王賽前「突襲」輪休包括林書豪在內6名主力球員，但新竹御頂攻城獅打來仍舊不輕鬆，還是靠著艾夫伯強攻37分，最終才以105比101險勝國王。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹攻城獅在今天獲勝後，晉級季後賽的魔術數字就剩下1，也就是說，如果17日台北富邦勇士敗給桃園璞園領航猿，攻城獅就可以搶下最後1張季後賽門票。

由於國王已篤定晉級季後賽，也無緣爭奪例行賽龍頭，因此今天比賽前3小時宣布輪休林書豪、林書緯、楊敬敏、李愷諺、曼尼高（Kenny Manigault）、奧帝（Austin Daye）等6名主力球員。

不過主場作戰的國王，首節還是打得有聲有色以28比26領先攻城獅，不過第2節大當機，單節僅投進5球、攻下15分，其中還長達超過7分鐘沒有得分，因此半場結束就以43比57落後，種下敗因。

攻城獅雙洋將艾夫伯（Michael Efevberha）拿下37分、5籃板，克拉（Earl Clark）則貢獻25分、10籃板，2人今天都打超過37分鐘；至於國王則以老將洪志善的24分、11助攻最佳，他最後還打到抽筋退場。

替補拿下18分的攻城獅曾柏喻，賽後接受主辦單位訪問時透露，賽前看到對手6個主力輪休，「我們的心態確實有些鬆懈，不過贏球就是贏球了，畢竟重點還是在季後賽，回去要再多做調整。」

曾柏喻強調，今年例行賽很漫長，打太多比賽，球員和洋將身心都很疲憊，如果還有季後賽就是靠意志力撐住，就等高國豪回歸後，全隊再重新調整一起努力。

至於另一場聯盟例行賽龍頭之爭，領航猿靠著洋將密克斯（Kennedy Meeks）在延長賽終了前9秒的籃下勾射得分，幫助球隊以90比88險勝福爾摩沙夢想家，暫時以1場勝差位居榜首。（編輯：張雅淨）1130512