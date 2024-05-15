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PLG林書豪又受傷 國王教頭盼全員健康打季後賽

2024/5/15 22:58
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王球星林書豪5月初才因與對手相撞，造成眉骨濺血，今天出戰桃園璞園領航猿一役，又被撞到流鼻血，面對季後賽在即，總教練萊恩期盼，能全員健康打季後賽。

先前受足底筋膜傷勢所擾的林書豪，好不容易傷癒復出，卻再遇到傷勢考驗，近期除了踩到對手而扭傷腳外，日前出戰新竹御頂攻城獅比賽，還造成右側眉骨部位撕裂傷，今天碰上領航猿，又與盧峻翔相撞後流鼻血，所幸止血後重回場上。

林書豪今天上半場7投0中，下半場大爆發，全場攻下17分，其中10分集中在決勝節，可惜未能逆轉戰局，國王最終以90比92輸球。

林書豪近期接連受傷，他先前受訪時曾表示，希望能以更好的方式控管自身情緒，他賽後表示，「還要做一點心理調整。」

國王隊已提前晉級季後賽，並確定拿下例行賽排名第3，但季後賽首輪對手尚未底定，將是領航猿或福爾摩沙夢想家之間其中一隊。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，希望球員能保持身體健康進入季後賽，即使可能有些球員現在狀況沒有很好，期許季後賽能有所發揮。（編輯：陳政偉）1130515

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