PLG攻城獅勝夢想家搭季後賽末班車 勇士衛冕夢碎

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 新竹御頂攻城獅今天靠著洋將艾夫伯攻下25分，與李家瑞決勝節挺身而出，以99比87擊敗福爾摩沙夢想家，搭上季後賽末班車，粉碎衛冕軍富邦勇士衛冕夢。

攻城獅贏球後，季後賽對戰組合底定，系列賽將在5月23日開打，排名第4的攻城獅首輪將對戰勇奪例行賽冠軍的桃園璞園領航猿，至於排名第2、3的夢想家與新北國王將爭奪另一張總冠軍賽門票。

攻城獅賽前與衛冕軍台北富邦勇士爭奪最後一席季後賽席次，攻城獅今天在主場新竹縣體育館對戰夢想家，只要贏球，就能挺進季後賽。

前2節戰況激烈，兩隊最多比分差不超過7分，上半場打完戰成50比50平手，夢想家第3節外線多點開花，單節5顆三分球，取得73比68領先。

攻城獅決勝節命中率回升，靠著李家瑞、朱雲豪輪流發揮，單節拉出31比14攻勢，最終以99比87逆轉拿下勝利。

攻城獅拿下關鍵一勝後，確定晉級季後賽，也讓尋求4連霸勇士夢碎，首度無緣季後賽。

攻城獅球星高國豪因扭傷右腳踝，原先預計得缺陣6週，為了拚季後賽資格，今天提前復出，似乎還在調整，10投2中，獲得5分，洋將艾夫伯拿下全隊最高25分，而狄帝（Deyonta Davis）攻下21分、21籃板，李家瑞進帳16分、8籃板。

李家瑞接受轉播單位訪問時表示，昨天富邦勇士贏球後，「必須靠我們自己才能晉級，大家一條心，想要今天就贏球、確定晉級，也可以慢慢調整季後賽節奏。」

夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）上半場傷退後，下半場未再出賽，全隊以洋將布依德（Julian Boyd）表現最佳，斬獲20分、11籃板。

另一場在高雄賽事，國王以121比82大勝高雄17直播鋼鐵人，而鋼鐵人39分差輸球，更是創下隊史紀錄。（編輯：陳政偉）1130518