PLG例行賽最終戰 攻城獅全員皆兵輕取勇士

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（中央社記者黎建忠台北19日電）台灣職籃PLG今天進入例行賽最後一天賽事，由於晉級季後賽4強隊伍提前確定，因此2場比賽打來一團和氣，攻城獅上場的14名球員都有得分紀錄，終場以128比109輕取勇士。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新竹御頂攻城獅靠著昨天在主場擊敗福爾摩沙夢想家，如願以例行賽第4搶下最後一張季後賽門票，因此今天和台北富邦勇士之戰，就成了2隊練兵大戰。

攻城獅上半場以69比61取得領先，不過第3節是雙方勝負分水嶺，勇士前6分鐘僅靠著陳范柏彥投進1球，被攻城獅拉出一波18比2攻勢，迅速將差距擴大到20分以上，雙方勝負立判。

攻城獅上場的14名球員都有得分紀錄，其中替補出賽的施顏宗，靠著三分球5投5中攻下全隊最高的17分。而攻城獅的團隊三分球全場52投22中，命中率高達42%。

施顏宗賽後接受轉播單位採訪時表示，「今天團隊都比較放鬆，所以手感特別好，我也相信這樣的手感可以帶到季後賽，這也是我們對上領航猿的優勢，希望能先把外線打開才有機會。」

另一場桃園璞園領航猿對高雄17直播鋼鐵人的賽事，領航猿讓本土戰將盧峻翔休兵，其餘主力球員也打不多的情況下，仍舊靠著張鎮衙的17分，率領球隊以90比89力克鋼鐵人。

PLG例行賽順利結束，領航猿、夢想家、新北國王、攻城獅分別獲得例行賽第1到第4的排名；季後賽將於5月23日晚上7時，由領航猿主場迎戰攻城獅揭開序幕。（編輯：張雅淨）1130519