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PLG林志傑擊敗林俊吉 人氣王4連霸

2024/5/22 12:50
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣職籃P.LEAGUE+今天公布年度人氣王，台北富邦勇士「野獸」林志傑儘管已41歲，但人氣不減，今年擊敗福爾摩沙夢想家後衛林俊吉，創下史無前例人氣王4連霸。

PLG季後賽首輪系列賽明天開打，將由桃園璞園領航猿對戰新竹御頂攻城獅一役打頭陣，24日則輪到福爾摩沙夢想家與新北國王交手。

PLG今天發布新聞稿揭曉部分年度獎項得主，今年6月將滿42歲的勇士球星林志傑，儘管本季未能率隊打進季後賽，無緣挑戰4連霸，個人動向未定，但憑藉著高人氣，在人氣王3階段投票結果都技壓群雄。

林志傑在最終輪票選中，更以1萬6851票贏過林俊吉的8406票，連續4年PLG林志傑擊敗林俊吉成人氣王4連霸。

另外，年度穿著獎項部分，由5家時尚潮流媒體及球迷一起進行票選，各球團提名3名入圍者，共18名球員角逐獎項。

新北國王後衛林書緯持續展現對時尚的高敏感度，經常利用時尚流行單品在場下穿搭秀出自我風格，獲得記者、球迷投票的青睞，在7張選票（包含2張球迷選票）拿到3張5分、以總分21分，蟬聯年度穿著獎項。（編輯：李亨山）1130522

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