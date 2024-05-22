打PLG季後賽像例行賽 林書豪：盼有更多球隊

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（中央社記者黃巧雯新北22日電）擁有NBA、CBA季後賽經驗的林書豪，將率領新北國王參加台灣職籃P.LEAGUE+季後賽，由於PLG僅6隊，且例行賽頻繁碰頭，他今天說，PLG季後賽有點像例行賽，盼未來聯盟能有更多球隊。

林書豪本季加入新北國王，如願與弟弟林書緯並肩作戰，共同率領國王前進季後賽，首輪將出戰第2種子的福爾摩沙夢想家，7戰4勝制系列賽首戰將於24日在台中洲際迷你蛋開打。

林書豪過去效力美國職籃NBA9個球季，曾跟隨多倫多暴龍拿到冠軍，後來轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）也曾率隊打進季後賽，但在PLG聯盟卻是頭一遭。

談到PLG季後賽初體驗，林書豪出席季後賽媒體日活動接受媒體聯訪時表示，和以往季後賽不同，他解釋，由於PLG隊伍數較少，有時候會連續4週遇到同一支球隊，季後賽有點像是例行賽。

林書豪喊話，希望未來聯盟能有更多球隊，對球員將會是挑戰，必須要一直適應不同對手的打法。

至於林家兄弟首次在季後賽攜手，相較於林書豪平常心、專注在場上合作，一旁林書緯流露出更多期待的神情，他表示，去年與哥哥都沒能拿到冠軍，2人夢想就是希望一起奪冠，將成為兄弟倆日後美好的回憶。

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其實林書緯過去效力於富邦勇士時曾嚐過冠軍滋味，今年有機會率領新北國王問鼎冠軍，林書緯表示，若能夠達成目標，對於他而言，將會是很棒的成就。

另外，國王今年以OVERCOME作為季後賽的口號，並喊話將一一克服每一個阻礙，劍指最終冠軍，也獲得林書豪認同，他認為，很適合球隊今年的處境，「一直要克服很多不一樣、想不到的情況，包括球隊同時顧及東亞超級聯賽以及PLG賽事，很多球員因此受傷，我如果沒有東超，可能不會受傷。」（編輯：李亨山）1130522