PLG盧峻翔24分領軍 領航猿季後賽首戰擊退攻城獅

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著盧峻翔攻下24分，加上有效限制新竹御頂攻城獅2大得分點艾夫伯、高國豪發揮，以95比82獲勝，在7戰4勝制季後賽首輪系列賽拔得頭籌。

勇奪例行賽龍頭的領航猿以頭號種子之姿前進季後賽，首輪對戰第4種子攻城獅，兩隊例行賽8度交手，領航猿以6勝2敗占上風，且近期對戰6連勝。

領航猿今天在主場桃園市立綜合體育館迎接來訪的攻城獅，儘管剛開賽禁區屢屢遭到對手挑戰，所幸年度MVP熱門人選、後衛盧峻翔連投帶傳，為球隊打開氣勢，首節獨攬10分，率隊以25比22領先。

盧峻翔次節延續首節火燙手感，與洋將沃許本（Jason Washburn）聯手拉出13比0攻勢，加上李家慷加入得分行列，上半場打完將分數拉開53比36。

攻城獅上半場命中率僅31.3%，第3節仰賴洋將霍立飛（Michael Holyfield）火力發揮，將落後差距縮小至14分。

攻城獅的朱雲豪決勝節連飆三分，加上曾柏喻上籃，一度追成僅剩7分差，但攻勢未能延續，隨後領航猿靠著盧峻翔挺身而出，澆熄攻城獅反撲氣焰，拿下首戰勝利，兩隊休兵1天後，25日將在同一場地展開系列賽第2戰。

領航猿盧峻翔今天展現全能身手，繳出24分、5籃板、7助攻、4抄截，而沃許本斬獲20分、10籃板，均是球隊能在7戰4勝制系列賽首戰開紅盤的重要功臣。

至於攻城獅洋將艾夫伯（Michael Efevberha）為例行賽得分王，此役16投5中、僅得11分，加上主力高國豪遭到對手重點看防、火力受限制，僅拿到7分，即使霍立飛攻下22分，依舊難以力挽狂瀾。（編輯：陳政偉）1130523