成PLG本季季後賽最老球員 楊敬敏有應對策略

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）40歲老將楊敬敏率領台灣職籃P.LEAGUE+新北國王打進季後賽，成為本季季後賽年紀最大球員，他今天表示，不能每場都用體力跟年輕球員去拚，必須保持身體健康，並透過其他方式彌補。

新北國王上季闖進總冠軍賽，敗給台北富邦勇士，以亞軍作收，本季網羅林書豪助陣，連3年打進季後賽，成為冠軍熱門，首輪將碰上第2種子的福爾摩沙夢想家。

國王本季對戰聯盟其他4支隊伍勝率都過半，唯獨拿夢想家沒轍，8次交手僅拿到2勝，兩隊將在24日展開首輪系列賽。

面對夢想家禁區優勢，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）出席媒體日活動接受媒體聯訪時表示，季後賽將展現更強硬的球風，加上國王陣容具有速度優勢，將成為制衡對手的利器之一。

楊敬敏效力過夢想家，在PLG第2季轉戰國王，連4年都參與過季後賽，楊敬敏稱讚，夢想家確實是一個難纏對手，「但現在說什麼都太早，等打了比賽之後才知道。」

楊敬敏認為，例行賽數據僅可參考，畢竟季後賽張力大，一旦輸球壓力就會倒向落敗那一方，他以去年國王例行賽對戰富邦勇士雖占有優勢為例，最後總冠軍賽仍輸給經驗豐富的勇士。

在41歲的富邦勇士球星林志傑無緣季後賽後，40歲楊敬敏成為本季季後賽最資深的球員，楊敬敏在場上也有一套應對策略。

面對場上年輕球員，楊敬敏強調，不可能每場都用體力去拚，保持好身體健康最重要，其他可以用很多方式彌補。

在林書豪加入後，楊敬敏坦言，自己在打法上有做些改變，至於國王隊總經理毛加恩則肯定，林書豪帶給年輕球員或教練團不小幫助，儘管國王隊背負更多外界期待，但更想在今年完成去年未達成的目標。

不過，毛加恩不諱言，在少了戴維斯（Quincy Davis）後，對戰力造成一定影響，但他特別點名蘇士軒頂上4號位（大前鋒），成為球隊本季最大收穫。（編輯：陳政偉）1130522