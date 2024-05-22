本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中捷運持刀傷人案 男子涉殺人未遂遭檢聲押
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

成PLG本季季後賽最老球員 楊敬敏有應對策略

2024/5/22 18:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北22日電）40歲老將楊敬敏率領台灣職籃P.LEAGUE+新北國王打進季後賽，成為本季季後賽年紀最大球員，他今天表示，不能每場都用體力跟年輕球員去拚，必須保持身體健康，並透過其他方式彌補。

新北國王上季闖進總冠軍賽，敗給台北富邦勇士，以亞軍作收，本季網羅林書豪助陣，連3年打進季後賽，成為冠軍熱門，首輪將碰上第2種子的福爾摩沙夢想家。

國王本季對戰聯盟其他4支隊伍勝率都過半，唯獨拿夢想家沒轍，8次交手僅拿到2勝，兩隊將在24日展開首輪系列賽。

面對夢想家禁區優勢，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）出席媒體日活動接受媒體聯訪時表示，季後賽將展現更強硬的球風，加上國王陣容具有速度優勢，將成為制衡對手的利器之一。

楊敬敏效力過夢想家，在PLG第2季轉戰國王，連4年都參與過季後賽，楊敬敏稱讚，夢想家確實是一個難纏對手，「但現在說什麼都太早，等打了比賽之後才知道。」

楊敬敏認為，例行賽數據僅可參考，畢竟季後賽張力大，一旦輸球壓力就會倒向落敗那一方，他以去年國王例行賽對戰富邦勇士雖占有優勢為例，最後總冠軍賽仍輸給經驗豐富的勇士。

在41歲的富邦勇士球星林志傑無緣季後賽後，40歲楊敬敏成為本季季後賽最資深的球員，楊敬敏在場上也有一套應對策略。

面對場上年輕球員，楊敬敏強調，不可能每場都用體力去拚，保持好身體健康最重要，其他可以用很多方式彌補。

在林書豪加入後，楊敬敏坦言，自己在打法上有做些改變，至於國王隊總經理毛加恩則肯定，林書豪帶給年輕球員或教練團不小幫助，儘管國王隊背負更多外界期待，但更想在今年完成去年未達成的目標。

不過，毛加恩不諱言，在少了戴維斯（Quincy Davis）後，對戰力造成一定影響，但他特別點名蘇士軒頂上4號位（大前鋒），成為球隊本季最大收穫。（編輯：陳政偉）1130522

楊敬敏
PLG林書豪領軍擊退勇士 國王距季後賽只差一步PLG改單週最佳球員票選機制 參考數據從各隊挑3人
林書豪
打PLG季後賽像例行賽 林書豪：盼有更多球隊PLG林書豪又受傷 國王教頭盼全員健康打季後賽
PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
PLG林志傑擊敗林俊吉 人氣王4連霸
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：