PLG林書豪領軍擊退勇士 國王距季後賽只差一步

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天儘管傷了楊敬敏，但靠著林書豪攻下27分，率隊以101比95擊敗台北富邦勇士，穩居第3名，距離季後賽門票只差最後一步。

尋求4連霸的勇士目前暫居第5，與新北國王、新竹御頂攻城獅爭奪剩下2張季後賽席次，勇士上週在主場拿下2連勝後，賽前與排名第4的攻城獅之間只剩1場勝差。

勇士今天在主場和平籃球館迎戰來訪國王，國王替補出發的李愷諺手感火燙，首節3投全中、攻下8分，與楊敬敏聯手，幫助球隊取得27比20領先，而勇士41歲老將林志傑，單節獨攬9分，力阻差距擴大。

國王球星林書豪4日出戰新竹御頂攻城獅一役，因與對手相撞造成右側眉骨部位撕裂傷，今天仍以先發身分出賽，並在次節加入得分行列，在上半場尾聲飆進三分球，將分數拉開至51比39。

勇士第3節展開追分，本土球員張宗憲、洪楷傑輪流挺身而出，將落後差距縮小至9分，末節更靠著9比2攻勢，一度追成2分差。

國王楊敬敏、林書豪隨後連得5分，終止勇士追分氣勢，最終國王以6分差贏得勝利。國王最快在11日擊敗高雄17直播鋼鐵人，或同日勇士輸球，國王就能取得季後賽資格。

國王今天以林書豪拿下27分、5籃板、3助攻最出色，李愷諺與末節因左邊眉骨濺血傷退的楊敬敏同樣斬獲16分。林書豪賽後受訪透露，目前身體都OK，已沒有上場時間限制，但希望能以更好的方式控管自身情緒。

林書豪今天右側眉骨傷口處貼上貼布出賽，火力得分不受影響，他打趣地說：「希望敏哥下一場也一樣。」一旁的總教練萊恩（Ryan Marchand）也開玩笑地說：「如果用貼布可以打得更好的話，所有教練團也會貼上這個東西。」

勇士以洋將強森（Chris Johnson）19分最佳，林志傑貢獻15分。總教練許晉哲認為，球隊已經盡力，上半場守不住對手攻勢，下半場調整場上球員，儘管一度快追上，但關鍵時刻命中率不佳。（編輯：唐聲揚）1130507

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊7日在台北和平籃球館迎戰來訪的新北國王隊，國王洋將曼尼高（前右）貢獻10分6籃板，助隊終場以101比95奪勝。中央社記者張皓安攝 113年5月7日