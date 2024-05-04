PLG生涯首度大三元 陳又瑋期許命中率提升

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人後衛陳又瑋今天出戰台北富邦勇士，生涯首度大三元，為聯盟第3位達成此成就非洋將球員，陳又瑋表示，將繼續努力，希望整體命中率能再提升。

已無緣季後賽的鋼鐵人今天作客台北和平籃球館與富邦勇士交手，從最多落後23分，到決勝節差點逆轉，最終以95比106輸球。

鋼鐵人教頭邱大宗賽後受訪時表示，儘管近期洋將有很多傷病問題，包括卡麥龍（Cameron Clark）今天因重感冒未能出賽，但他依舊希望球隊打出精彩的比賽、回報給球迷。

值得一提的是，陳又瑋此役繳出19分、12籃板、10助攻，不僅生涯首度大三元，也是繼黃泓瀚，林書豪後，聯盟第3位達成大三元的非洋將球員。

在人手不足情況下，邱大宗肯定本土球員表現，展現拚戰精神，他還開玩笑地說，「又瑋不務正業、籃板越抓越多。」

邱大宗隨後也給予高評價，期許陳又瑋未來不僅在籃板部分，其他各方面技術也都能提升。

能達成難得紀錄，陳又瑋也相當開心，他強調，未來會更加努力練習，希望無論是兩分球、三分球以及罰球命中率都能成長。（編輯：謝雅竹）1130504