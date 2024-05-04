PLG勇士奪勝 鋼鐵人陳又瑋首度大三元白忙一場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃PLG台北富邦勇士今天主場對戰高雄17直播鋼鐵人，上半場最多領先23分，決勝節被追成3分差，所幸仍以106比95獲勝，鋼鐵人後衛陳又瑋生涯首度大三元，可惜紀錄夜以吞敗收場。

P.LEAGUE+例行賽進入尾聲，福爾摩沙夢想家、桃園璞園領航猿確定前進季後賽，剩下2張門票由新北國王、新竹御頂攻城獅、富邦勇士形成「3搶2」局面，而暫居第5的勇士在季後賽卡位戰落居下風，包括今天在內還剩6場比賽，必須全力搶勝。

勇士今天在主場台北和平籃球館迎戰鋼鐵人，首節多點開花，取得30比21領先，勇士次節靠著陳范柏彥、簡廷兆、洋將泰勒（Tyler Bey）、強森（Chris Johnson）輪番轟炸對手外線，將比分拉開至56比40。

鋼鐵人洋將銳米（Rayvonte Rice）上半場遭到勇士壓制，7投僅1中，第3節火力全開、獨攬12分，加上陳又瑋、張伯維在外線發揮，追成72比80。

銳米決勝節在外線開火，一度追成僅剩3分差，勇士關鍵時刻穩住陣腳，最終以11分差迎接勝利。

鋼鐵人洋將卡麥龍（Cameron Clark）今天掛病號，洋將僅剩銳米應戰，依舊讓勇士打得不輕鬆，勇士總教練許晉哲賽後受訪時表示，面對對手單洋將，球員心態容易鬆懈，「上半場防守還可以，下半場專注度又開始不夠。」

勇士洋將泰勒單場轟下32分、10籃板，成為勇士贏球最大功臣，他表示，珍惜每分每秒在場上機會，盡全力幫助球隊，希望取得更好的戰績。

鋼鐵人洋將銳米下半場發威，攻下全隊最高23分，而隊友陳又瑋達成1項難得紀錄，以19分、12籃板、10助攻，締造生涯首度大三元，也是繼黃泓瀚，林書豪後，聯盟第3名達成大三元的非洋將球員。（編輯：陳政偉）1130504