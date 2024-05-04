PLG林書豪傷退 國王98比88擊退攻城獅

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天出戰新竹御頂攻城獅，儘管林書豪在第3節因傷提前退場，決勝節靠著李愷諺、洋將奧帝撐起球隊進攻火力，最終以98比88獲勝，也保住第3名。

福爾摩沙夢想家、桃園璞園領航猿雙雙提前晉級季後賽，暫居聯盟第3的國王賽前與攻城獅同為18勝16敗，仍在為季後賽門票努力，兩隊今天在新竹縣體育館交手，也是老三保位戰。

國王的楊敬敏首節打滿12分鐘、獨攬11分，一度率隊取得雙位數領先，而攻城獅靠著朱雲豪、王子綱連續拋投得分，追成20比26。

攻城獅少了高國豪，次節由田浩扛起進攻重任，將差距縮小至5分，而國王的林書緯與洋將奧帝（Austin Daye）在上半場尾聲連續命中三分球，助國王帶著8分領先進入下半場。

兩隊第3節命中率都不高，還發生一段插曲，林書豪進攻時與攻城獅的施顏宗相撞，林書豪因眉骨濺血退場。

國王前3節打完仍以68比62領先，攻城獅決勝節以一波10比3攻勢超車，讓戰況陷入膠著。

而國王後衛李愷諺在沉寂4場比賽後，外線火力總算在末節甦醒，個人連得7分，與奧帝聯手，率球隊再次逆勢超前，並取得雙位數領先優勢，球隊最後拿下的17分當中，2人就合力攻下16分，最終國王就以10分差獲勝。

國王在贏下這場比賽後，季後賽卡位戰占得上風，後衛林書緯賽後接受轉播單位訪問時直指贏球關鍵，就是限制攻城獅洋將艾夫伯（Michael Efevberha）的發揮。

國王今天以林書緯、路易士（Wendell Lewis）各得16分最佳，林書緯還送出12次助攻數。攻城獅攻堅大將艾夫伯此役手感不佳，17投僅4中、且三分球7投皆墨，靠著10罰9中仍拿下17分。（編輯：龍柏安）1130504