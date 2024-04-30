PLG艾夫伯飆44分 攻城獅擊敗勇士

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅洋將艾夫伯今天攻下個人新高44分，率隊以95比89擊敗台北富邦勇士，並助桃園璞園領航猿晉級季後賽。

攻城獅在少了高國豪後，賽前吞下3連敗，與富邦勇士分居第3、4，且僅有1.5場勝差，兩隊今天在新竹縣體育館交手，將成為攻城獅能否鞏固老四席位的關鍵戰役。

勇士的林志傑剛開賽30秒就飆進三分球，率隊開局以7比0領先，而攻城獅洋將艾夫伯（Michael Efevberha）扛起進攻重任，單節獨攬12分，幫助球隊以20比18超前。

攻城獅的朱雲豪與周伯勳次節加入得分行列，加上艾夫伯連投帶傳，展現進攻破壞力，再將比分擴大至53比43。

勇士的賴廷恩第3節在外線挹注火力，一度追成1分差，隨後攻城獅的曾柏喻連得5分、再度拉開差距。

攻城獅帶著9分領先進入決勝節，勇士洋將強森（Chris Johnson）帶領球隊吹起反攻號角，與周桂羽與林志傑聯手幫助球隊以89比87反超。

艾夫伯關鍵時刻再度出手，先是扳平比分，隨後趁著勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）傳球失誤，艾夫伯快攻上籃得分，攻城獅最終就以6分差有驚無險收下勝利。

艾夫伯此役30投17中，攻下加盟攻城獅以來新高的44分，外加13籃板，朱雲豪、曾柏喻各得17分、13分，而攻城獅這一勝，也連帶幫助領航猿，成為繼福爾摩沙夢想家後，第2支前進季後賽隊伍。

勇士41歲老將林志傑今天拿下全隊最高22分，依舊未能阻止球隊輸球，還剩6場例行賽的衛冕軍勇士，接下來想要前進季後賽，恐怕更加不容易。（編輯：李亨山）1130430