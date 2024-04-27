PLG勇士大勝國王 為教頭許晉哲慶生

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（中央社記者黃巧雯新北27日電）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著洋將強森攻下24分、24籃板，加上本土球員有所發揮，以102比74大勝新北國王，用勝利為壽星、總教練許晉哲慶生，也實現許晉哲願望。

尋求4連霸的富邦勇士，目前暫居第5，賽前還剩8場例行賽，將成為勇士能否前進季後賽、延續霸業關鍵。

勇士今天作客新莊體育館出戰國王，上半場打完還以50比51落後，第3節靠著賴廷恩穿針引線，加上洋將強森（Chris Johnson）頻頻撕裂對手禁區防線、單節獨攬11分，勇士帶著12分領先進入決勝節。

勇士決勝節將領先優勢擴大至30分以上，在大勢底定情況下，兩隊在比賽後段也換上全本土陣容，勇士最終以28分迎接勝利，而國王的林書緯、李愷諺此役手感冰冷，合計20投0中，成為國王輸球原因之一。

勇士總教練許晉哲接受媒體聯訪時表示，現在每一場比賽都很關鍵，若失分超過100分，想贏球就很困難，而今天只讓對手得74分，他也肯定球員在防守端表現。

面對勇士本季前進季後賽之路挑戰重重，勇士老將林志傑表示，目前情況就是如此，必須要更專注在每一場比賽，抱持著這場輸球、就沒有季後賽的心態。

今天恰好是許晉哲51歲生日，賽後進到休息室後，被球員潑水慶祝，談到生日願望，許晉哲的願望很簡單，他說：「今天贏球，今年只能這樣過。」

勇士此役以強森繳出24分、24籃板表現最佳，林志傑飆進5顆三分球、進帳19分次之。國王的林書豪從替補出發，攻下全隊最高19分。

另外，福爾摩沙夢想家今天在主場台中洲際迷你蛋以93比66擊敗新竹御頂攻城獅，攻城獅在少了主力高國豪後，近期苦吞3連敗。

由於排名第3國王、第4的攻城獅同日輸球，也讓暫居第5的勇士趁機縮小差距，距離攻城獅僅剩1.5場勝差。（編輯：李亨山）1130427