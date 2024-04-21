林書豪、林書緯兄弟聯手 國王重返PLG第3

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（中央社記者陳容琛桃園21日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天靠「林家兄弟」林書豪、林書緯聯手發威，以94比72擊退新竹御頂攻城獅，戰績重回PLG第3名。

近6戰苦吞5敗的國王前往新竹作客攻城獅，在對手少了當家球星高國豪的情況下，首節林書緯單節攻下10分，搭配林書豪、楊敬敏各挹注5分，幫助球隊建立雙位數領先，且接下來分差不斷擴大，最後以22分之差力退攻城獅，取得晉級季後賽之路的重要1勝。

此役國王除了林力仁外，其餘球員皆留下得分紀錄，其中以林書豪繳出16分、5籃板、5助攻最搶眼，弟弟林書緯則攻下15分、8助攻，尤其迫使攻城獅3洋將合計僅攻下26分，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）讚賞，「非常難做到的事，代表我們專注在球場上，所有人也都很投入。」

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國王歷經開季的一波連勝，林書豪提到，接下來卻面臨不順，包含傷兵、換洋將與東亞超級聯賽，至今還沒確定下來國王的球隊特性，因此最後8場比賽非常重要。甫傷癒復出的他也透露，目前傷勢就是要適應比賽強度，然而不能操之過急，先打到設定的上場時間，再把強度加上去。

另一地高雄17直播鋼鐵人在主場迎戰福爾摩沙夢想家，在洋將銳米（Rayvonte Rice）維持昨天火燙手感，狂轟「準大三元」33分、10籃板、8助攻的帶領下，以103比100取得近期2連勝，同時將夢想家擠下PLG龍頭寶座。（編輯：管中維）1130421