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王博麟失言風波 PLG突換發言人

2024/4/27 11:33
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職籃P.LEAGUE+聯盟策略總監發言人王博麟日前在節目上公開讚揚T1聯盟工作效率，引發爭議，PLG緊急更換發言人，改由執行長鄭偉柏兼任。

PLG例行賽將進入尾聲，季後賽門票爭奪戰白熱化，除了已淘汰的高雄17直播鋼鐵人外，其他5隊都還有保有力拚季後賽資格的機會。

王博麟身兼PLG策略總監和發言人，日前參加節目接受主持人訪談時，談到PLG、T1聯盟工作成效一事，他表示：「PLG目前總共編制內的員工大概將近20人，但是我覺得做出來的事情，跟做出來的成效，跟你們（T1）10幾個人差不多，所以我覺得你們滿厲害的。」

王博麟一席話也引發軒然大波，為了平息爭議，PLG宣布，將改由執行長鄭偉柏統一發言，王博麟雖不再兼任發言人，但仍保有原先策略總監職務。（編輯：陳政偉）1130427

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