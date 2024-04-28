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跳投踩到白曜誠的腳扭傷 PLG林書豪：他不是故意的

2024/4/28 21:18（4/28 22:41 更新）
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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王球星林書豪（圖）28日繳出16分、4助攻，助隊以94比76守住勝利，但他在比賽第4節扭傷，面露痛苦退場。中央社記者趙世勳攝 113年4月28日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王球星林書豪（圖）28日繳出16分、4助攻，助隊以94比76守住勝利，但他在比賽第4節扭傷，面露痛苦退場。中央社記者趙世勳攝 113年4月28日
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（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天在主場以94比76擊敗桃園璞園領航猿，沒想到林書豪急停跳投卻不慎踩到白曜誠的腳而扭傷，但他相信對方不是故意的。

國王今天在主場迎戰領航猿，在終場前1分35秒時，林書豪急停跳投命中，卻不慎踩到防守者白曜誠的腳導致扭傷，當下他痛苦地扶著左腳，而且只能一拐一拐退場休息，並立刻在場邊進行治療。

林書豪賽後接受媒體聯訪時表示，不想抱怨裁判，但也提到裁判、聯盟必須站在保護球員立場，盡量避免出現一些危險動作，「我不想受傷，也不希望球迷攻擊小白（白曜誠），看他的表情就知道不是故意的，而且他也道歉很多次了。」

自評目前傷勢狀況還很難說，林書豪表示，只能看明天腳的反應，接下來努力復健，不過應該並非很嚴重的問題，「希望下一場比賽可以打」。

白曜誠則透露，當時即便陷入大幅度落後，領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）仍強調拚命防守，「林書豪是很強選手，對他很不好意思，當下角度沒抓好，才造成他的傷勢。」

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另一地，福爾摩沙夢想家在主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，靠著洋將麥卡洛（Chris McCullough）狂轟38分、17籃板，加上主控林俊吉挹注26分、7助攻，以102比99險勝，不僅重返龍頭寶座，更確定搶下季後賽席次。

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）認為，這場收穫最大的是，看到大家展現韌性，「雖然今天沒有很好的命中率，戰術上也執行得不是太好，不過可以看到大家仍然不斷地拚，努力把細節做好。」（編輯：陳仁華）1130428

#白曜誠
#林書豪
#卡米諾斯
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