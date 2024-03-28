NBA馬刺退役球星帕克4/26來台 期待見年輕球員

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（中央社記者黎建忠台北28日電）2024年「國泰NBA國際高中籃球邀請賽」，邀請到前美國職籃NBA退役球星帕克（Tony Parker）來台擔任教練，他今天透過視訊透露，很開心第一次去台灣，更期待和台灣的高中菁英球員見面。

已經退役、現年41歲的帕克，在2001年首輪第28順位被NBA聖安東尼奧馬刺選中，職業生涯最有名的就是和鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）組成馬刺「三巨頭」多次奪冠。

剛在去年入選籃球名人堂的帕克，生涯拿過4次NBA總冠軍、6度入選NBA全明星隊，並在2007年獲選為NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP），這次來台，會於4月27日在松山高中舉辦球迷見面會。

帕克今天透過視訊先跟台灣媒體見面，他提到，「很期待能到台灣，這是我第一次去，很想跟台北說謝謝，讓我有這個機會以活動大使的身分和大家見面。」

帕克透露，這次去要和台灣與日本的高中球員見面，「我開心可以和新世代的球員交流，分享我自身經驗來幫助這些小朋友圓夢。」

帕克強調，不論是怎樣的訓練營，「我都跟我的學員說，自己心中做的夢一定要夠大，如果夢想講出來不被笑的話就不是夠偉大的夢想，到台灣我也是會這樣跟小球員說，當然，我也很期待台灣的美食。」（編輯：陳政偉）1130328