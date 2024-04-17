傅崐萁將率團訪中 綠：言行應符合社會期待

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（中央社記者林敬殷台北17日電）媒體報導，國民黨立法院黨團總召傅崐萁傳出將率領20名立委前往中國訪問。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，不希望影響立法院議程正常運作，也希望訪團所言所行要符合社會期待，不要有太多政治意圖。

吳思瑤今天在立法院回應輿情時，對傅崐萁將率團訪中時表示，民進黨團予以尊重，但現在是立法院會期期間，不希望影響立法院議程正常運作，作為國會議員，要做好監督本分，認真問政。

吳思瑤說，傅崐萁是國民黨立法院黨團黨鞭，率領訪問團前往中國，被各界矚目，無論是釋放出什麼訊息，見了什麼人，說了什麼話，安排什麼活動，民進黨團都要不厭其煩提醒國民黨團，到中國是代表台灣國會，所言所行要符合社會期待，要傳達台灣民意正確訊息，讓赴中國交流回到交流本質，不要有太多政治意圖。

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吳思瑤指出，根據媒體揭露的訊息，赴中參訪團成員，包括國民黨主席朱立倫、國民黨前副主席郝龍斌、立法院前院長王金平等，民進黨團秉持同樣的立場，呼籲國民黨到中國要為台灣說正確的話，主張台灣主權及維護台灣主體性。（編輯：蘇志宗）1130417