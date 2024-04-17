傅崐萁將率藍委訪中推和平對話 籲民進黨團別偷襲

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（中央社記者王承中台北17日電）國民黨團總召傅崐萁今天表示，將在520前率國民黨立委訪問中國大陸，推動兩岸對話與和平，讓觀光客走進台灣，讓台灣農漁產品行銷大陸，政府不做，自己來做。民進黨若敢在院會搞偷襲，國民黨團在下次院會就導正回來，不會有任何損傷。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院受訪時證實，他將在520前率國民黨立委前往中國大陸訪問。他表示，現在是非常重要的關鍵時刻，民進黨政府把兩岸推向兵凶戰危，外媒都報導兩岸關係非常緊張，除俄烏戰爭、阿拉伯世界衝突外，台海是第3座最有可能引爆的火藥庫。

傅崐萁指出，今天在兩岸交流斷線的情況下，人民只有自救。現在觀光產業不只是寒冬，大量解聘潮可能發生，很多農漁產品無法行銷大陸，就因為兩岸無法做良善的溝通。全國百工百業都迫切希望兩岸交流，人民可以互通觀光，共享和平紅利。

傅崐萁表示，在總統當選人賴清德520就職前，如果在野黨能夠加把勁，推動兩岸情勢走向緩和，相信台灣的百工百業都能夠春暖花開。身為國會議員，本來就要承擔所有的責任，政府不做，自己來做，推動兩岸對話跟和平，讓觀光客走進台灣，讓台灣的農漁產品行銷大陸。

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對於在會期中率團出國，恐讓民進黨團在立法院擁有人數優勢。傅崐萁指出，只要民進黨敢偷襲，國民黨團在下次院會就導正回來，不會有任何損傷。民進黨團如敢來犯，國民黨團立刻會還以顏色，任何法案都不會受到耽擱影響，不擔心民進黨團搞偷襲。

傅崐萁表示，立法院開議至今，民進黨團的幾次偷襲都被國民黨團迅速導正，呼籲民進黨團總召柯建銘帶領的民進黨團，不要偷襲全民期盼的民生法案、以及重大政府改革事項。（編輯：郭無患）1130417