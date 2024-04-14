藍委花蓮關心災民 傅崐萁：重建條例15日送立院

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）0403地震重創花蓮，國民黨立法院黨團捐助新台幣100萬元，另有立委及企業共捐55萬元賑災；傅崐萁說，明天將「0403大地震災後重建條例」送立院，適用全國受災戶，希望一步步安置好災民。

國民黨籍立委傅崐萁、羅智強、林沛祥、張嘉郡、王鴻薇、徐巧芯、台北市議員游淑慧等人今天上午到花蓮關心災民，並出席「花蓮縣觀光產業災後紓困振興座談會」。

傅崐萁表示，預計明天上午會將「0403大地震災後重建條例」，送立法院議事處，且會由程序委員會將該案排入，希望比照921災後重建，得到中央政府該有的協助、支持與幫忙。

傅崐萁說，0403大地震災後重建條例不是只有針對災情最嚴重的花蓮，在台北、新北土城、桃園、基隆等都有受災情況，會在立院全力推動「0403大地震災後重建條例」，這是全國所有0403地震受災戶都適用，一步步安置好災民、讓觀光復甦。

對於媒體報導傅崐萁以總召身分要求其他委員樂捐，傅崐萁表示，針對媒體不實報導將會採取法律行動，捐款不計多寡；花蓮震災期間，發生許多是非，「存好心做好事說好話，才能祈福」，希望全國人民團結，走出地震陰霾，也感謝中央各級首長、正副總統等都到災區關心，希望這些關心都能落實。

花蓮縣長徐榛蔚表示，無論是受災戶的安置，或是房屋的修繕，各項復原工作都持續推進，未來每個產業如何紓困也逐步規劃中，目前災後各項修繕補助，鄉親都希望比照2018年0206震災的做法，縣府也很希望能夠比照。

徐榛蔚說，0206震災時不論是在動產或不動產，像是圍牆、水塔等，及房屋修繕或重建，以及罹難者或是傷者的補助，都是用善款來做，所有善款的明細都清清楚楚，明白公告在網站上。如今0403地震嚴重的災損已經遠遠超過0206，但是募款並不順利，災後重建包含企業紓困、災區重建、給予貸款，一定要有「重建條例」才能完整救災補助。（編輯：謝雅竹）1130414