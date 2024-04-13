遭指強迫立委捐款 國民黨團：傅崐萁從未要求捐款
2024/4/13 13:45（4/13 13:55 更新）
（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨立法院黨團今天表示，在12日的黨團會議當中，總召傅崐萁從未提及要求大家捐款，在場立委都可以作證，這完全是特定媒體惡意不實散播謠言，將依法針對不實報導提起告訴。
國民黨團今天發出聲明表示，於花蓮地震發生後的隔一天，就在黨團群組自發討論要捐出善款表達愛心，並且於當日確定依照前次捐助災區的經驗由黨團立委平均分攤。在群組討論過程中，傅崐萁並未參與，也未表示意見，且人皆在花蓮救災。
國民黨表示，黨團大會前一天，黨團幹部會議時大家詢問地震災情時，傅崐萁強調捐款用黨團名義，金額他個人出即可；內部討論時希望這是大家共同關心災民。金額多少是一回事、心意更加重要，因此仍希望由黨團委員共同捐助災民。
國民黨團強調，在天災發生之際，媒體引用不具名的不實爆料，且內容與意圖讓支持花蓮災民的行為變調，令人遺憾且不解，黨團將依法針對不實報導提起告訴；重建家園之際，全台共同跟受災災民站在一起，這才是應有的行為。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130413
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