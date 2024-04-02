在野提修法限制特別預算 審計長盼盡量避免

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（中央社記者范正祥、陳俊華台北2日電）特別預算是否浮編引發論戰，針對在野立委主張修正預算法，限制特別預算的使用，審計部審計長陳瑞敏今天表示，希望盡量避免，但會尊重立法院的決議。

現行預算法第83條規定，有國防緊急設施或戰爭（第1款）、國家經濟重大變故（第2款）、重大災變（第3款）、不定期或數年一次之重大政事（第4款）等情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。

為避免「特別預算常態化」破壞預算整體性及財政紀律，國民黨立委與民眾黨團在立法院本會期提出預算法第83條條文修正草案，盼限制特別預算的使用。

立法院會今天邀請陳瑞敏報告「中華民國111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過，並備諮詢。民進黨立委吳思瑤發言時指出，特別預算制度行之有年，不論誰執政，都有一套非常嚴謹的程序，但是這幾年持續被污名化、妖魔化。

吳思瑤詢問如何看待藍白都提案要修預算法第83條，提出要把第4款刪除，或增加立法院同意這種額外的但書。陳瑞敏表示，「盡量避免，但是我們還是會尊重大院（立法院）的決議。」他認為開始的計畫很重要，應加強的是計畫的審議。

國民黨立委洪孟楷發言時，則對吳思瑤的說法提出反駁。他問陳瑞敏，就算刪除預算法第83條刪除第4款，仍有第1款至第3款，是否可以因應緊急危難和重大災變等情況。陳瑞敏說，如果是重大災變、緊急危難，要符合前3款的條件。

民眾黨立委張啓楷發言時也質疑，特別預算已成吞噬民脂民膏的黑洞，有些特別預算浮濫。他表示，預算法第83條的第1款至第3款已經夠用，第4款本身就是空白授權，過去很多民進黨立委也提過應修掉第4款。

陳瑞敏在答覆國民黨立委林思銘詢問時說，從民國90年到現在編了40個特別預算，其中用到這條款的有將近一半，使用時要慎重，因為這是讓國家編預算多一個方式，只要計畫產生的效益大於預算規模就好。而審計是後端，依照立法院通過的預算審議，並對執行效能提出建議。

此外，林思銘問，台電連年虧損什麼時候才能停止，每年要靠政府編列預算補助台電，這樣合理嗎。陳瑞敏說，希望台電強化經營體質，加強開源節流，台電虧損原因有很多，電價低於成本，且負債部分利息高，有很多要強化經營管理。

林思銘另關注，數位身分證暫緩推動換發，廠商求償後調解金額約新台幣2.8億元，這筆帳誰要買單。陳瑞敏說，有提出審核意見，因為開始時沒有審慎評估計畫可行性，後來採購發生一些問題，計畫停了後會違約、增加一些經費，送請監察院核處。（編輯：翟思嘉）1130402