慶祝婦女節 國民黨團推6大友善女性修法

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨立法院黨團今天推出6大友善女性修法，包括增列家庭照顧津貼每月新台幣1萬元、產假由8週延長至12週、第2胎以上產假期間工資加發2成、婦女申請留職停薪津貼資格，延長至育有6歲以下孩童、3至5歲幼兒教育政府全額補助、逐步建立代理孕母制度。

適逢國際婦女節，國民黨團今天召開「完善平權環境，女性頂起半邊天」記者會，邀請萬美玲、張嘉郡、呂玉玲、林倩綺、陳菁徽等國民黨女性立委出席。黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘則致贈玫瑰花束，給5名出席的女性立委，氣氛溫馨。

林思銘在會中宣布6大友善女性的修法方向，包括增列家庭照顧津貼每月1萬元新台幣，最長發放24個月；婦女產假由8週延長至12週；婦女生第2胎以上，產假期間工資加發2成；婦女申請留職停薪津貼資格，由育有3歲以下孩童延長至育有6歲以下孩童；3至5歲幼兒教育政府全額補助；緩解少子化危機，逐步建立代理孕母制度。

林思銘說，目前政府政策、社會制度未善待辛苦的女性，尤其年輕的父母，面對來自四面八方的壓力；因此政府一定要全力協助，減輕年輕父母的負擔，完善育兒福利制度，盡可能解決少子化的衝擊。國民黨希望能打造完善、平權的工作環境，讓女性安心生育，在家庭以及子女的照顧上，也能安心放心。

萬美玲表示，台灣現行產假只有8週的規定，源自民國18年制定的工廠法，表示台灣8週產假已經長達95年沒有調整，而8週的產假早遠低於世界各國，例如日本有14週、新加坡有16週，澳洲18週。

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萬美玲說，今天是婦女節，她特別選擇在這一天提案修正性別平等工作法，將產假由現行8週延長到12週，讓婦女不論在生育前及生育後，能有更充足的休息時間彈性運用及調配，而為了避免增加雇主負擔，把多延長的4週產假薪資給付，由政府支付。另外為了鼓勵生育，她也在勞基法第50條增訂生育2胎以上子女，在產假期間支領的薪水可以再加2成，提高婦女生育的誘因。

洪孟楷表示，希望用實際的力量，而不是只是口號，讓實際的政策與修法，給婦女最直接的照顧；也呼籲政府趕快提出相關的因應版本，大家一起在立法院討論、推動修法。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1130308