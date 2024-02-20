藍委籲重啟核能彌補電力不足 陳建仁：緩不濟急

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（中央社記者王承中台北20日電）藍委關注是否要重啟核能，彌補電力不足，行政院長陳建仁今天表示，台灣沒有電力不足，核能實際上在台灣的電量占比相當低，如果核電廠要延役，依法要安全調查，一旦申請延役，最起碼2到4年後才能繼續發電，這是緩不濟急的做法。

電價費率審議會擬於3月中旬舉行，根據經濟部研擬方向，考量半導體景氣復甦且用電量大，4月起特高壓用戶調幅最高估逾1成；民生用電方面，為讓330度以下電價回歸合理，並減少分戶規避高段電價投機行為，此次擬不分級距全面調漲。

立法院第11屆第1會期今天開議，邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立委林思銘在質詢時指出，電價上漲恐會帶動物價上漲，而台電累積虧損高達新台幣3800億元，面對台電的虧損，政府也只會調漲電價跟補助。

陳建仁回應，電價上漲當然會帶動物價上漲，政府過去3次電價調整過程，一直相當謹慎，沒有充分反映燃料成本，特別是在俄烏戰爭期間，全球電費都上漲，有些國家甚至是成倍成長，但台灣上漲調幅仍比其他國家偏低。

陳建仁指出，電價調整時，政府會看是哪些產業受影響較大，調幅就要下降；受影響較小的產業，調幅才會較高，民生部分也會看用電量調整，實際上是很細緻調整電費，不是一體全部上漲。

列席的經濟部長王美花則強調，相關政府補貼及電價機制調整後，至少今年可達到讓台電平穩，至於明年因為相關燃料價格、國際波動，能否維持平穩，都還要再看。

林思銘詢問，政府是否願意重啟核能，補足電力不足危機。陳建仁表示，台灣沒有電力不足，現在因為燃料價錢貴，無法充分反映成本。核能實際上在台灣的電量占比相當低，如果核電廠要延役，依法要安全調查，一旦申請延役，最起碼2到4年後才能繼續發電，這是緩不濟急的做法。

王美花指出，使用核電的南韓、法國，電價漲幅都比台灣多，像南韓漲了8成多，法國則漲6成，電價都比台灣貴非常多，現在台灣確實為了壓抑通膨而沒有漲足，發電成本未含稅是3.93元，賣的民生用電是2.6元。（編輯：張若瑤）1130220