政院：民間緊急應變隊提供培訓量能 無法源問題

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（中央社記者賴于榛台北20日電）內政部規劃推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫（113年至118年）」，遭立委質疑無法源依據。政院官員今天指出，此計畫是透過培訓方式提供國家重要設施與企業內防救災能力，無法源問題。

立法院新會期今天開議，行政院長陳建仁率行政團隊施政報告並備質詢。為提升全民防災能量，加強民間防救災韌性，行政院在施政書面報告指出，內政部規劃推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫（113年至118年）」，訓練全國各地社區、企業組織、醫療機構、地區型民間組織、村里民防分團、學校等組織，成立符合在地需求的民間自主緊急應變隊，預計成立320隊、8000人。

不過，國民黨立委洪孟楷今天在質詢時質疑，民間緊急應變隊計畫並無法源，預算也不明。政院官員對中央社記者解釋，洪孟楷有所誤解，此計畫與常態性民防組織的設置並不相同，而是透過培訓方式提供國家重要設施與企業內的防救災能力，無所謂法源問題。

官員指出，內政部消防署民國111年引進美國緊急應變隊概念，希望透過系統性的培訓來強化企業、組織或民眾「自救」與「互助」能力，行政院核定在113至118年推動建置台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）中程計畫，培育對象以國家重要設施、民間企業、醫療機構、學校、社區為主，以消防法防火管理及保安監督制度的員工自衛消防編組為基礎強化訓練。

官員說，從國際災害防救的經驗，「自助、互助、公助」比例是7比2比1，計畫是希望強化災害發生第一時間自主救援能力將能大幅減少傷亡，透過建置民間自主緊急應變隊，強化民眾「自救」與「互助」能力，在災害發生政府救難人員尚未抵達前，把握黃金搶救時間，由緊急應變隊就近進行初步救援，以拯救更多生命及減少財產損失。

官員指出，台灣因天然地理因素，過往即發生過多次大型天然災害，如921大地震、八八水災，因此政府持續參考世界各國運作模式，期盼強化政府與民間面對災害的應變能力。

官員說，此計畫是政府效法世界各國提升國家韌性的作法，對於少數人士意圖塑造台灣兵凶戰危的錯誤氛圍，不但阻礙台灣強化災防整備，也恐成為中共認知作戰的幫凶。（編輯：林興盟）1130220