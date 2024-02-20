禁團令何時解？ 陳建仁：中國有善意就提前開放

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（中央社記者王承中台北20日電）交通部觀光署依發展觀光條例禁組團赴中國旅遊。行政院長陳建仁今天表示，這是整個行政團隊討論出來的。現在還是容許3月1日到5月31日前都可以出團。如果在這段期間得到中國善意回應，就可以提前開放，要看對方是否有善意回應。

交通部觀光署依發展觀光條例禁組團赴中國旅遊。交通部長王國材今天表示，目前6月之後就暫停出團，這段時間會看陸方是否有善意回應，若有善意回應，還是可以檢討6月後赴陸團是否重新開始。

立法院第11屆第1會期今天開議，邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在質詢時指出，民進黨政府在去年11月3日宣布今年3月1日開始可以組團赴中國大陸旅遊，這對旅遊業來說是久旱逢甘霖。因為台灣開放團客，對岸也會有團客過來，對台灣的百工百業都有莫大助益。

傅崐萁表示，沒想到今年2月就喊停，理由是損及國家利益，用狗屁倒灶的理由影響國家利益。

陳建仁指出，這不是狗屁倒灶的理由，並請傅崐萁可以讓他回應。

傅崐萁詢問，2月宣布喊停是民進黨總統當選人賴清德的意思，還是陳建仁的意思。陳建仁表示，是整個行政團隊討論出來的。疫情解禁後，兩岸都有默契希望互相開放組團觀光，國際慣例上也是要互相交流，台灣深切期盼，選後確實也讓旅行業者開始組團。

陳建仁指出，但到目前為止，仍未看到中國開放組團來台灣觀光，而且又發生M503航道的改變。

傅崐萁表示，旅遊業者已經開始全面接團，包含招募過去沒有工作的從業人員回到崗位，如果因為禁團令而遭受損失，是否應該國賠。

陳建仁指出，如果已經招募組團，還是容許從3月1日開始陸續出團，到5月31日以前都可以出團。如果在這段期間，只要得到中國善意回應，就可以提前開放，要看對方是否有善意回應。（編輯：翟思嘉）1130220