瘦肉精食安事件 陳建仁：台中市政府應給人民交代

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（中央社記者林敬殷台北20日電）行政院長陳建仁今天表示，瘦肉精食安事件除台中市政府檢驗樣本外，沒有一個地方檢出陽性，換句話說，所有供應鏈沒有檢出西布特羅（瘦肉精），只有在單一的實驗室、單一的樣本檢驗出來，台中市政府應該給所有人民一個交代。

陳建仁今天率領各部會首長赴立院進行施政報告，針對台中市政府食安事件，民進黨立委吳思瑤詢問，政府有信心何時可以結案。陳建仁表示，政府將於2月21日召開專家委員會，分兩組，一組是了解豬隻飼養及屠宰，另一組是樣品的採檢及檢驗，食藥署及農業部已進行相關視察，希望在3月有結果。

陳建仁說，這是蠻單純的個案，單一檢體的個案，只有在一個實驗室，而這個實驗室剛好有西布特羅。

台中市政府食安處日前驗出台糖梅花豬肉有瘦肉精西布特羅，一度引發外界恐慌，後經政府啟動全面性檢驗稽查，卻找不到第二盒違規的豬肉。立法院朝野黨團昨天舉行協商，原定邀請陳建仁赴立院針對台中市政府食安事件進行專案報告，後因民眾黨立法院黨團要求明天加開院會而破局，今天院會仍維持行政院長施政報告並備質詢的議程。

針對目前全台稽查的結果，吳思瑤表示，截至2月16日為止，788比1，中央與地方，民間與私人公司檢驗單位共同檢測是788零檢出。陳建仁補充說，目前已經到877件零檢出比1。

吳思瑤問陳建仁，台中市政府這一盒「天選之肉」是哪裡來的。

陳建仁說，這次西布特羅的檢驗當中，除了台中市政府所檢驗的樣本，沒有一個地方檢出陽性，換句話說，從豬隻飼養、屠宰、分割、分切到市場，所有供應鏈沒有檢出西布特羅，只有在單一實驗室、單一樣本檢驗出來，實在是值得台中市政府給所有人民一個交代，為什麼天選之肉在這個地方會檢驗出來。

吳思瑤表示，天選之肉最應該也最有能力說清楚的，就是台中市長盧秀燕。陳建仁點頭表示，是。

吳思瑤說，西布特羅是化學用藥，不是動物用藥，只提供實驗室，不能在台灣製造、販售，也不能使用，唯獨在實驗室，西布特羅這2年只進口789毫克，只提供24家檢驗室，包括12家地方政府衛生局，12家民間檢測單位，並沒有流到市場，也沒有流到民間企業，台糖也沒有，只有這24間實驗室，包括有下單購買的台中市政府衛生局。以目前情況可以推測這次是非系統，台糖這次可以快速溯源，歸功於蔡政府上任後推動的食安五環，過去這8年建組織、修法案、增預算，肯定這次台糖精準溯源，希望能洗清不應該有的污名。（編輯：林興盟）1130220