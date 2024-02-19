台糖瘦肉精疑雲 盧秀燕：希望不要變成懸案

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台糖肉片瘦肉精疑雲，對於遭質疑是政治千面人事件，台中市長盧秀燕今天表示，希望中央協助早日釐清真相，不要變成懸案；不管是立法院或台中市議會黨團要求說明，市府都會派主政專責官員說明。

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅數值超標，後續農業部檢驗同批肉品樣品瘦肉精都是零檢出，只有在市府抽驗的這盒肉片檢出瘦肉精，綠營質疑這是政治千面人事件，還有綠營立委要求盧秀燕到立法院說明。

盧秀燕今天出席西屯中央公園好宅動土典禮，對此接受媒體聯訪表示，市府的立場就是希望早日釐清真相，維護大眾食安，一抽檢完就要求立刻下架，儘量避免更多人吃下肚。有一分證據說一分話，檢驗出來必須據實向社會大眾報告，不能吃案，所以必須向社會大眾說明。

盧秀燕指出，台中市食安在議員支持下是全國最嚴格的，檢驗量也是全國最大的，秉持這樣的精神確實保護大眾食安，希望釐清真相，而源頭是台糖國營事業，希望中央儘速追查為何會發生，早日釐清真相。

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盧秀燕說，不管台中市議會黨團或立法院希望進行說明，市府都會派負責檢驗及主政專責官員出面說明，協助早日釐清真相，也希望此個案不要變成懸案，能早日釐清真相，維護大家食安。

至於綠營立委要求她到立院說明是否為政治操作，盧秀燕強調，她不會這樣想，因為食安是由食安處負責，第一線檢驗人員最清楚，也最了解及最能說明，食安處長及衛生局長都會說明，讓最了解真相及檢驗人員出來向社會大眾說明，是追求專業最能釐清真相的方法。（編輯：黃世雅）1130219