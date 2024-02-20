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台糖瘦肉精風波 薛瑞元：科學的事怎麼會是政治鬥爭

2024/2/20 10:33
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（中央社記者陳俊華台北20日電）台糖肉片瘦肉精疑雲，衛福部長薛瑞元今天說，假設檢體在台中的實驗室受污染，當然食藥署也驗得出來，因為來源相同；外界質疑是對台中市長盧秀燕政治鬥爭，他強調沒有，這是科學的事，怎麼會是政治鬥爭。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。

衛福部次長王必勝日前在臉書貼文表示，隨著全台各地數百件的檢驗陸續出爐呈現陰性，顯示其實這件事從一開始就沒有改變過，就是一個檢體出問題，是單一事件，不能排除檢體的污染。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長陳建仁列席施政報告並備質詢。

薛瑞元會前受訪表示，所謂實驗室污染，指的是檢體被污染是在實驗室內發生，因為食藥署的實驗室驗的檢體，是和台中同一個檢體分割下來的；假設檢體是在台中的實驗室受到污染，當然食藥署這邊也驗得出來，因為是同一個來源。

薛瑞元說，王必勝沒有講錯，這個檢體如果是在台中的實驗室受污染，同樣的檢體到任何地方去驗也都會有，但這是假設的狀況。

媒體詢問，是否針對台中市長盧秀燕政治鬥爭，薛瑞元表示，「沒有啦」，這是科學的事情，怎麼會是政治鬥爭，應該不會。至於盧秀燕是否要到立法院備詢，他說，依照立法院相關規定辦理。（編輯：林淑媛）1130220

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