薛瑞元感冒備詢聲音沙啞 韓國瑜提醒喝口熱茶

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（中央社記者郭建伸台北23日電）衛福部長薛瑞元身體微恙，今天在立法院備詢時聲音沙啞，立法院長韓國瑜在主持院會時說，薛瑞元講話國會聽不見，提醒薛瑞元可以喝口熱茶，備詢時也帶杯熱茶上來，「我們都能理解，立法院很有人情味。」

立法院今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

民眾黨立委陳昭姿是今天第一位質詢的立委，她指出，政府揭露的公務出國資訊上，有8件是公務員赴美查核美牛，政府2021年開放美豬明明承諾要赴美查廠，但公務出國資訊網上，目前沒有任何一件美豬查廠報告，「完全掛0」、「是機密嗎？還是有不可告人之處？」

薛瑞元備詢表示，衛福部有去查，會後將把資料給陳昭姿。陳建仁說，查廠很重要，但檢查每批進口豬肉更重要。

陳昭姿追問，2014年食藥署對查廠態度是查核範圍包含牧場、屠宰場及官方衛生安全管制機制，透過實地查廠，食藥署才可指定合格牧場進口；但去年食藥署副署長林金富的態度是「系統性查核」，並非逐場查核，詢問陳建仁對查廠態度。

陳建仁表示，可能國際標準這9年間改變，但2023年面臨Covid-19，查廠實際上有些困難，不過他認為應採系統性查核，不可能逐場查核。

值得注意的是，薛瑞元備詢時雖及時回應，但聲音沙啞，陳昭姿得反覆確認內容。

陳昭姿質詢結束後，主持院會的韓國瑜特別出聲，表示他要善意提醒薛瑞元，「你今天不是藐視國會，是你講話國會聽不見，要不要喝一口熱茶？」

韓國瑜說，薛瑞元備詢時帶一杯熱茶上台，「沒關係的，我們都能理解，立法院很有人情味」。韓國瑜語畢，議場內也響起掌聲。（編輯：翟思嘉）1130223